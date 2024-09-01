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李明川爆安心亞化妝師大小眼「當場摔梳子」！　本人震驚反應全被拍

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（2日）晚9點播出「真的眼睛長在頭頂上？演藝圈“勢利鬼”惡行惡狀大揭密」，李明川覺得不是只有新人才會被區別對待：「那時候本人已經是明川老師了，也被安心亞的化妝師大小眼啊！」此話一出，主持人安心亞一臉震驚，因為並不知道有發生過這件事，李明川則說：「拍廣告的時候，我要讓心亞帶小皇冠，他的化妝師就把梳子丟在桌上說『為什麼不早講』？」

▲▼安心亞。（圖／中天綜合台提供）

▲安心亞聽到李明川爆料反應震驚。（圖／中天綜合台提供）

蘿莉塔則抱怨李明川只重視大咖明星：「他當過我經紀人，但我有事找他，他永遠不接，接了也會兇說『妳可以不要煩嗎』，後來（解約）他傳個簡訊說『我們就合作到今天，掰掰』，如果今天我是大咖，你會這樣跟我解約嗎？超級沒水準。」李明川連忙解釋：「那時候她有很多負能量，我知道自己的脾氣一定會給她難看，所以當時我就想，如果妳不爽也只是現在，但我不知道這麼多年她還放在心上。」

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▲▼安心亞。（圖／中天綜合台提供）

▲▼李明川和蘿莉塔原本是工作夥伴。（圖／中天綜合台提供）

▲▼安心亞。（圖／中天綜合台提供）

楊昇達則被匿名爆料婚禮座位只留給會包大紅包的人，但他一聽就猜出爆料者的真實身份，更埋怨對方的行為讓他更困擾：「有些人會說『我先看一下到時候有沒有工作，沒工作的話就去』，然後就遲遲不回消息，等到名單都確定了，他才說要來，他到底有什麼立場控訴我？」在場來賓則好奇婚禮應該都會安排預備桌以備不時之需，楊昇達氣憤回應：「我預留了4桌，所有晚到的、在國外的親朋好友都來了，那4桌也都滿了，反正最後看他的紅包金額很普通，不來也好。」

▲▼安心亞。（圖／中天綜合台提供）

▲楊昇達。（圖／中天綜合台提供）

何妤玟則覺得人沒到還包紅包就已經算有誠意了，而她也好奇自己若再婚，阿Ken會包多少？阿Ken一聽霸氣地說：「一定是8萬起跳，但妳有對象嗎？妳有這個可能性嗎？」

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李明川, 安心亞, 蘿莉塔, 楊昇達

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