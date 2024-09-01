記者吳睿慈／台北報導

AcQUA源少年由隊長黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家和須弘道5位成員組成，憑藉清新青春的風格和爆發力十足的唱跳演出，吸引大批粉絲「海星」（粉絲名）追隨喜愛。他們成團兩週年，9月1日於西門河岸留言舉辦「IT’S TRUE IT’S YOU」SHOWCASE，邀請300多位海星一起到場同樂。只是活動前一天，秉諭卻吃壞東西病毒性腸胃炎，只能自己開車去醫院急診室，所幸1日狀態比較好，才沒讓粉絲擔心。

▲AcQUA源少年秉諭驚傳活動前一晚送急診吊點滴、抽血。（圖／種子音樂提供）



慶祝出道2週年，隊長黃莑茗因正在當兵無法參加參與活動，但他事前錄製影片，對現場粉絲喊話，感謝粉絲從原子時期開始追隨他們到現在，即便現在無法相見，也能透過社群平台彼此關心，更感謝團員彼此互相扶持，並祝福弘道求學順利，期待之後重聚一起表演。而唱片公司種子音樂送上象徵5位成員的7個兩週年杯子蛋糕，其中為弘道特製的蛋糕上有飛機圖案插旗，象徵他即將遠行讀書求學，承載著大家的祝福去追逐夢想。

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▲AcQUA源少年慶祝成軍2週年。（圖／種子音樂提供）



只是弘道之前腳受傷，下雨天健身路上滑倒骨折 ，今日（1日）剛拆石膏，他也表示這次演出做了些變化，「給粉絲不同的感覺，希望讓粉絲看到健康的我。」而秉諭31日拉肚子很多次，半夜開車去醫院急診室打點滴、抽血檢查，「我跟醫生拜託希望1日狀態要好一點要跟粉絲見面，今天吃白吐司狀態比較好。」

至於有沒有關心人在當兵的隊長莑茗？秉諭表示有關心對方，「他說新訓的時候蠻累的」。活動上，成員精心準備特別表演，李秉諭感性地說：「海星們總是在各個舞台下應援我們，希望未來你們能繼續陪伴我們，成為我們最重要的一束光。」

▲AcQUA源少年隊長莑茗當兵中，但透過影片方式出現。（圖／種子音樂提供）

這次的演出中，4位成員特地將〈e步e步〉改編為acoustic版本，由弘道彈吉他，其他3位成員深情一同合唱，將歌曲詮釋成不同的面貌。此外，他們還演唱了獻給粉絲的催淚曲〈You Are The Reason〉，歌曲中濃縮了兩年來與海星共度的點滴回憶。團員間也進行了有趣的遊戲環節，考驗成員間的默契，還有聽混音歌曲猜歌名和跳正確舞步的挑戰，成員一來一往的互動逗得現場笑聲連連。

活動尾聲，AcQUA源少年與台下粉絲大合照留念，並在充滿溫馨氛圍的歡送儀式中圓滿結束。成員還預告舞擔小分隊未來將推出新歌，請粉絲拭目以待。