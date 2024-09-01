寶弟甩肉5公斤「激情戲脫了」！搭檔Nelson演BL劇　尺度突破全裸入鏡也可以

記者孟育民／台北報導

由三立打造的VBL系列影集，本次將在新劇《對立而已》中以神秘組織及情報處的初體驗為主軸，邀請演員葛兆恩（寶弟）、「原子少年」Nelson紀成澔出演黑白對立的雙菜鳥。兩人今（1日）出席開鏡記者會，表示都是第一次嘗試BL劇，為了培養默契與熟悉度，兩人都經常相約去健身，甚至之前還特地跑去宜蘭睡一晚，就為了要培養默契。





▲葛兆恩及Nelson紀成澔出席《對立而已》開鏡記者會 。（圖／三立提供）

兩人第一次試鏡對戲就很激情也有親吻戲，而且還不只一次，彼此都覺得很神奇，葛兆恩覺得親完很害羞 ，甚至覺得有點「hold不太住」的感覺。葛兆恩說兩人相處就跟劇中差不多，葛兆恩說感覺Nelson紀成澔沒有刻意塑造劇情，私底下就是劇中的小白。兩人在戲中的反差跟在真實生活中很相似，例如兩人去宜蘭培養感情時兩人一起睡，葛兆恩很難入睡又愛賴床，但Nelson紀成澔則是秒睡、秒起，葛兆恩說兩人入睡前還一起聽著情歌，自己想著劇情中的情感就感動到哭了，但沒想下一秒Nelson紀成澔就睡著了。

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▲▼葛兆恩為戲Nelson培養感情 。（圖／三立提供）

在《對立而已》戲中葛兆恩有很多需要露身材的劇情，是他目前拍過尺度最大的一次，所以他被要求要積極健身、甚至被禁止吃澱粉、一天只能吃一餐，目前健身成果11天就瘦了5公斤，目前對下顎線最有自信，他笑說：「一個多月前還沒有這個東西。」葛兆恩說劇本後面有一段尺度比較大的戲，雖然劇本沒有寫明白，但導演說可以不一定要照劇本來 ，如果當天感覺到了可以「到另外一個層次」

▲葛兆恩積極瘦身，人明顯瘦了一圈 。（圖／三立提供）

他自己也說沒有尺度限定，有需要就可以脱，如果真的有裸露戲，可以露屁股，因為有好好練至於尺度極限，他則說配合劇情，全裸也可以，只是會不好意思看畫面。葛兆恩說，這部戲除了愛情之外，還有很多跟家人之間的親情戲，戲中的角色也有因為照顧家人的掙扎，自己過去的經歷也很能幫助他入戲。對於演出BL劇甚至大尺度的戲，葛兆恩說家裡人很興奮，因為家人都是女生，媽媽也很期待，甚至姊姊也很喜歡看ＢＬ劇，他只希望家人不要找他一起看這部戲，因為一起看他會生氣。