ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

寶弟甩肉5公斤「激情戲脫了」！搭檔Nelson演BL劇　尺度突破全裸入鏡也可以

記者孟育民／台北報導

由三立打造的VBL系列影集，本次將在新劇《對立而已》中以神秘組織及情報處的初體驗為主軸，邀請演員葛兆恩（寶弟）、「原子少年」Nelson紀成澔出演黑白對立的雙菜鳥。兩人今（1日）出席開鏡記者會，表示都是第一次嘗試BL劇，為了培養默契與熟悉度，兩人都經常相約去健身，甚至之前還特地跑去宜蘭睡一晚，就為了要培養默契。

▲▼葛兆恩及Nelson紀成澔出席《對立而已》開鏡記者會 。（圖／三立提供）

▲葛兆恩及Nelson紀成澔出席《對立而已》開鏡記者會 。（圖／三立提供）

兩人第一次試鏡對戲就很激情也有親吻戲，而且還不只一次，彼此都覺得很神奇，葛兆恩覺得親完很害羞 ，甚至覺得有點「hold不太住」的感覺。葛兆恩說兩人相處就跟劇中差不多，葛兆恩說感覺Nelson紀成澔沒有刻意塑造劇情，私底下就是劇中的小白。兩人在戲中的反差跟在真實生活中很相似，例如兩人去宜蘭培養感情時兩人一起睡，葛兆恩很難入睡又愛賴床，但Nelson紀成澔則是秒睡、秒起，葛兆恩說兩人入睡前還一起聽著情歌，自己想著劇情中的情感就感動到哭了，但沒想下一秒Nelson紀成澔就睡著了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼葛兆恩及Nelson紀成澔出席《對立而已》開鏡記者會 。（圖／三立提供）

▲▼葛兆恩為戲Nelson培養感情 。（圖／三立提供）

▲▼葛兆恩及Nelson紀成澔出席《對立而已》開鏡記者會 。（圖／三立提供）

在《對立而已》戲中葛兆恩有很多需要露身材的劇情，是他目前拍過尺度最大的一次，所以他被要求要積極健身、甚至被禁止吃澱粉、一天只能吃一餐，目前健身成果11天就瘦了5公斤，目前對下顎線最有自信，他笑說：「一個多月前還沒有這個東西。」葛兆恩說劇本後面有一段尺度比較大的戲，雖然劇本沒有寫明白，但導演說可以不一定要照劇本來 ，如果當天感覺到了可以「到另外一個層次」

▲▼葛兆恩及Nelson紀成澔出席《對立而已》開鏡記者會 。（圖／三立提供）

▲葛兆恩積極瘦身，人明顯瘦了一圈 。（圖／三立提供）

他自己也說沒有尺度限定，有需要就可以脱，如果真的有裸露戲，可以露屁股，因為有好好練至於尺度極限，他則說配合劇情，全裸也可以，只是會不好意思看畫面。葛兆恩說，這部戲除了愛情之外，還有很多跟家人之間的親情戲，戲中的角色也有因為照顧家人的掙扎，自己過去的經歷也很能幫助他入戲。對於演出BL劇甚至大尺度的戲，葛兆恩說家裡人很興奮，因為家人都是女生，媽媽也很期待，甚至姊姊也很喜歡看ＢＬ劇，他只希望家人不要找他一起看這部戲，因為一起看他會生氣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

推薦閱讀

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

古天樂唯一認愛的女友！「一生都不會讓人傷害她」息影13年罕露臉

古天樂唯一認愛的女友！「一生都不會讓人傷害她」息影13年罕露臉

李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲

李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲

柯文哲出事！唐綺陽2天前預言「真相大白」　將有1驟變：最後大清理

柯文哲出事！唐綺陽2天前預言「真相大白」　將有1驟變：最後大清理

小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

夏克立斷開16年婚姻「無法探視家人」 遺憾發聲！　罕見感謝黃嘉千

夏克立斷開16年婚姻「無法探視家人」 遺憾發聲！　罕見感謝黃嘉千

超像！「果汁世妍腫成2倍」同框HYBE房時爀　仔細一看全場笑出來

超像！「果汁世妍腫成2倍」同框HYBE房時爀　仔細一看全場笑出來

國光女神扶養失智父超崩潰！　公開「每月驚人開銷」吐真實心聲

國光女神扶養失智父超崩潰！　公開「每月驚人開銷」吐真實心聲

電影《角頭》教壞小孩？「頂庄阿華」小馬2點中肯分析

電影《角頭》教壞小孩？「頂庄阿華」小馬2點中肯分析

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

古天樂唯一認愛的女友！「一生都不會讓人傷害她」息影13年罕露臉

李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲

柯文哲出事！唐綺陽2天前預言「真相大白」　將有1驟變：最後大清理

小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

夏克立斷開16年婚姻「無法探視家人」 遺憾發聲！　罕見感謝黃嘉千

超像！「果汁世妍腫成2倍」同框HYBE房時爀　仔細一看全場笑出來

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

寶弟, 葛兆恩, 對立而已, Nelson, 原子少年, 金星

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李明川爆安心亞化妝師大小眼「當場摔梳子」！　本人震驚反應全被拍
  2. 男偶像驚傳送急診「吊點滴、抽血」　心裡都在想粉絲
  3. 寶弟甩肉5公斤「激情戲脫了」！搭檔Nelson演BL劇　尺度突破全裸入鏡也可以
  4. 健康管理師「收觀世音菩薩指示」開節目！陰陽眼見女鬼坐床前：都不敢睡覺
  5. 《衝衝衝》被發現「臉有點緊」！徐凱希認了有打：不知道效果變這樣
  6. 高凌風女兒大陸拍短劇！　殺青2部戲「亂髮自拍」：解鎖新體驗
  7. 台劇《孟婆客棧》搬上舞台劇！　「原班人馬回歸」方馨苦練歌仔戲
  8. 韋禮安認了遭霸凌「一群同學要打我」：內心很害怕
  9. 寶弟酒駕風波首露面！認了改騎腳踏代步　自責吐心聲：未來只能做更多好事
  10. 米可白「全身發燙」只為克服38年恐懼！淚掙扎：現在的我沒理由生病

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366