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米可白「全身發燙」只為克服38年恐懼！淚掙扎：現在的我沒理由生病

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）近年深耕影視作品，演藝表現有目共睹。沒想到，她最近疑似再度因工作所需，力抗對水的恐懼開始學習游泳，「我想努力 感受你歷經的故事…跟你一樣享受大海和你一同前進…我知道我比其他表演者還弱，但我不想沒有努力就先放棄。」

▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白生病了。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

未料，米可白因此生病了，原因是前幾天收工後，還泡了長達兩小時的泳池，她1日在Instagram限時動態透露：「昨天晚上37.6，全身發燙，鼻竇炎犯了。

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▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白最近正在學游泳。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

這導致米可白起床後一直有種頭重腳輕的感覺，內心一直在掙扎要休息一天還是去游泳，附上3個掉眼淚的表情符號，顯見她的心情，「現在的我沒理由生病…我的蛙式都還沒練好…。」

▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲▼米可白坦言之前買泳裝都只是為了拍照。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

事實上，米可白曾發文坦言自己恐水，泳裝都是買來拍照的，就算穿救生衣，沒踩到地板就會開始尖叫。然而，最近為了克服恐懼，她仍盡力地學習換氣、踢水，「謝謝嚴格的教練不停的鞭策我，我一定做得到！」

米可白IG全文：

我恐水 泳裝都是買來拍照～穿著救生衣沒踩到地會尖叫⋯之前拍落水戲 在海水裡泡30分鐘起來就失溫 （太驚恐）⋯今後接戲我都拜託不要讓我碰水

聽完你的故事後，我上了2天游池課⋯第一天我在小朋友池 玩水泡水 學一些基本動作。

今天第二天我在150公分高的水池～我可以游完25公尺⋯但要休息5次⋯我不會換氣 不太會踢水 前進速度慢 平衡有點弱～但我盡力了

我想努力 感受你歷經的故事⋯跟你一樣享受大海和你一同前進⋯～我知道我比其他表演者還弱，但我不想沒有努力就先放棄～克服心裡的恐懼真的很難～但我不畏懼

#謝謝嚴格的教練 不停的鞭策我
我可以 我一定做的到～
把握每一次機會 我要往前行

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