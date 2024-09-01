典典寶寶全家合體…上學不哭了！趙小僑「取96顆卵子」鬆口第二胎

記者黃庠棻／桃園報導

藝人趙小僑與劉亮佐結婚後，歷經辛苦的求子之路，終於迎來女兒典典寶寶的誕生。經常透過社群分享生活日常的她，今（1）日帶著全家一起到桃園市立圖書館參加藝術品揭幕儀式，她與愛上藝廊共同策劃裝置藝術展，結合藝術家眼球先生與送子鳥生殖中心創作藝術作品《Forward - 1000針的勇氣》。

▲趙小僑出席藝術品揭幕儀式。（圖／送子鳥生殖中心提供）

趙小僑與劉亮佐今（1）日帶著典典寶寶一起現身藝術品揭幕儀式，他穿著亮麗的花朵洋裝洋裝現身，典典寶寶則是穿上了粉藍色的洋裝，綁著俏皮的雙馬尾，造型相當吸睛，只不過寶寶似乎因為小感冒加上習慣幼兒園的作息，看起來有些許疲倦。

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▲趙小僑、劉亮佐、典典寶寶。（圖／記者黃庠棻攝）

趙小僑也被問到「是否想生第二胎」，一聽馬上露出笑容，坦言自己的問題一直以來都並非在胚胎上，因為當初取了96顆卵子，認為自己不曉得有沒有有勇氣再面對懷孕10個月，加上現在都把精力花在照顧典典寶寶身上，還有新家要裝潢、忙碌，透露等到女兒3至5歲後再好好考慮第二胎的問題。

而典典寶寶2歲多就去上幼兒園，劉亮佐先是笑說「比照哥哥」，接著趙小僑才揭露原因，原來之前夫妻倆就送小孩去上親子共學的早教課程，在過程中發現寶寶很喜歡交朋友，因此認為女兒非常適合去幼兒園學習，劉亮佐坦言「其實很早就決定要讓她兩歲多就上學了」。

▲趙小僑、劉亮佐、典典寶寶。（圖／記者黃庠棻攝）

只不過，趙小僑先前在社群網站上曬出，典典寶寶上學會哭著喊媽媽的影片引起討論，夫妻倆也透露目前上學已經兩個禮拜，現在已經停止哭泣了，更笑著回憶當年劉子銓上課的情況，說道「哥哥哭了兩個禮拜，典典哭了快兩個禮拜，算有點進步」，笑翻在場所有人。