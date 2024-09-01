李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲

記者田暐瑋／綜合報導

韓職啦啦隊「起亞虎」20歲人氣成員李珠珢（이주은）的「三振舞」風靡全網，有消息指出，李珠珢計劃明年來台發展，引發各界討論。近日網路上瘋傳她在南韓表演時，被球隊吉祥物抓住頭部前後搖晃達25次以上，過程中一度露出不舒服的表情，被部分網友質疑韓球隊此舉很不禮貌，對此，韓YouTuber也親上火線解釋情況。

▲李珠珢遭吉祥物壓頭。（圖／翻攝自李珠珢IG）



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網路上近日瘋傳李珠珢在南韓球場邊應援時，被球隊的吉祥物人偶抓住頭部，前後猛力搖晃超過25次，儘管李珠珢表面上仍掛著微笑，但過程一度露出不適，台灣粉絲見狀紛紛替她抱不平，認為此舉有些過頭，甚至質疑是否是遭到霸凌。此外，也有粉絲發現，她在南韓8月的應援場次顯著減到剩下3場，與隊友相比少了許多，被猜測是否遭到「冷凍」。

▲李珠珢遭吉祥物壓頭。（圖／翻攝自李珠珢IG）



對於這段爭議，南韓YouTube頻道「挖系桑米西」發片說明，指出被吉祥物抓著頭搖晃其實是南韓球隊的應援文化，認為台灣球迷是太想保護李珠珢，而將此舉過度放大，其他啦啦隊員也有過類似互動，不需要因此套上陰謀論，也有人緩頰，直指這段影片也被李珠珢本人PO到IG，並說：「很有趣～」因此並非像外界所說的霸凌。