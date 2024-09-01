國光女神扶養失智父超崩潰！　公開「每月驚人開銷」吐真實心聲

記者劉宛欣／綜合報導

Lala（蘇心甯）擁有「國光女神」封號，常受邀上談話性節目分享感情經歷。日前她登上《命運好好玩》透露父親得了阿茲海默症，她因而每個月要支出4萬元的安養費用加醫療費，承受極大的經濟壓力與精神壓力。

▲Lala父親失智以後，她面臨龐大壓力。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）

Lala從14歲就開始打工養爸爸，至今已經快30年，由於父親很不負責任，所以她與妹妹心裡都有不滿，但仍認為不能拋棄血親，總想著某天爸爸能夠想通，好好面對家庭責任，怎料，爸爸某次出門走失後，1個月內馬上就成了重度阿茲海默重症，把一切都忘光，讓她相當錯愕，又一波的壓力壓在自己身上，她也直言這不公平「我得不到一聲抱歉」。

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▲Lala本來每個月基本開銷就要10萬，爸爸病倒後又多了每月4萬的費用。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）

Lala後來將父親送至安養院，由於父親症狀嚴重，情緒與行動都很不穩定，曾經脫光光跑出安養院，令照護人員們相當頭痛，一度向Lala表示要拒收，所幸後來前往醫院調整藥物，情況穩定許多。不過龐大的安養中心費用與醫療費仍讓Lala相當頭痛，每個月要支出4萬，加上她還要負擔媽媽的房貸，自己小孩的教養費，一度擔心會付不出來。

所幸，Lala後來接到了兩倍的工作，收入也多非常多，才得以負擔「蠟燭三頭燒」的各項支出，她笑稱「不知道是家裡風水很好，還是老天爺疼我傻人，我覺得很感恩」。