余文樂與女兒嘴對嘴親吻掀議！　「怪怪的vs父愛」兩派戰翻

記者劉宛欣／綜合報導

港星余文樂自2017年與台灣女星王棠云結婚後，育有一子一女。近日，他在Instagram上分享了一張與即將滿4歲的女兒余初心嘴對嘴親吻的照片，引起網友熱議。照片中，余文樂將女兒抱坐在大腿上，兩人嘴對嘴，展現出父女間的深厚情感。然而，這張照片卻引發了兩派網友的不同看法。

▲余文樂近年與妻女一起定居在台灣。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

照片中，余文樂戴著墨鏡，穿著白色T恤和黑色短褲，女兒則綁著馬尾並夾上蝴蝶結髮飾，女兒用手扶著爸爸的臉，父女倆嘴對嘴親吻，溫馨的照片卻引來部分網友的質疑，認為女兒已不算年幼，這樣舉動太過親密、不妥當，甚至留言表示「感覺有點不對勁」。然而，也有不少網友力挺余文樂，認為這只是父女之間的正常表現，沒有什麼不妥，「這是滿滿的父愛」、「家人之間的愛很正常」。

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▲余文樂與愛女嘴對嘴親吻引起熱議。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

值得一提的是，類似的父女間親密舉動並非首次引發爭議。28歲的歐陽妮妮在今年6月被張書豪求婚成功後，曝光的求婚影片中，父親歐陽龍與她嘴對嘴親吻的畫面也曾引發網友熱議。雖然有網友表示難以接受，但也有不少人認為這是家庭間正常的相處模式，不應過度解讀。