直球回應「有在挑劇本嗎？」　王淨剛開通Threads坦言：想註銷帳號了

記者蕭采薇／台北報導

喜劇電影《鬼才之道》口碑持續增溫，票房持續增加中，31日舉辦「鬼才開學—水手服場」，500張票瞬間秒殺。陳柏霖、王淨、姚以緹、百白、瘦瘦久違穿上片中的水手服，不過剛加入Threads的王淨則透露，已經有想要註銷帳號的念頭。

▲王淨出席《鬼才之道》 水手服場。（圖／記者林敬旻攝）

電影《鬼才之道》水手服場一開賣即造成售票網站當機，對於再次以角色服裝亮相，王淨感性表示：「從暑假走到開學，上映以來不斷看到好多觀眾看完電影的心 情分享，都好感動，還有很多二創的手繪，我們都好珍惜每一位看過《鬼才之道》的 觀眾。」

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▲《鬼才之道》 水手服場500張票瞬間秒殺。（圖／記者林敬旻攝）

時隔兩年再看到大家穿上片中水手服，陳柏霖分享拍攝期剛好遇上低溫寒流，讓 他直言：「那是我這輩子第一次穿水手服，終於知道女生的辛苦，就是冬天還要穿那 麼短的裙子，腳還不能抬太高跑步，太冷了！」

▲《鬼才之道》 （左起）陳柏霖、王淨、百白、瘦瘦。（圖／記者林敬旻攝）

而王淨為了宣傳電影《鬼才之道》，特別開通了Threads帳號，想看看影迷的心得。但她也坦言，已經有想註銷帳號的念頭，「因為我覺得社群好像有點過多，會有點不知道要這麼多幹嘛。」王淨也否認是受到負面聲音的影響，她說：「「我覺得只要是有平台的地方就會有輿論，但我覺得只要能夠被討論、被大家注意到，其實我覺得就是很令人開心的事！」

▲王淨是新生代影后，吸引不少劇本合作。（圖／記者林敬旻攝）

王淨出道以來演過不少亮眼角色，卻常被說「有在挑劇本嗎？」、「什麼作品都有王淨」，她先前也直球回應「有在挑劇本」。但其實王淨已經休息一段時間，目前上映作品都是先前已拍攝完成的存檔。王淨更表示：「大家都可以挑選自己喜歡的作品來看，是一件很棒的事。」電影《鬼才之道》全台熱映中。