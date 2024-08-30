粉絲被AI視訊詐騙「私訊騷擾他家人」　Gino不忍警告：絕對不是我

記者蔡宜芳／綜合報導

近年來詐騙越來越猖獗，更出現不少利用AI技術行騙的案例。男星Gino（蔡東威）30日就在社群提到，有一位粉絲因為被自己的AI換臉視訊詐騙，跑去私訊騷擾他的親友，讓他認為必須嚴重警告。

▲Gino透露有粉絲因被詐騙，跑去私訊他的親友。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

Gino表示，每天都有很多假冒他的詐騙帳號，很多藝人也都為此苦惱，「但是我們也都相信以大家的智慧要受騙的機率是微乎其微。但就像已故手機NOKIA說的：科技始終來自於人性，詐騙集團利用人性已經進化到使用AI影像生成！」

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▲Gino的粉絲被AI換臉視訊詐騙。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

Gino透露，詐騙者利用AI技術，換上他的臉打視訊電話給粉絲借錢，「但那絕對不是我！妳被騙了數十萬，我很抱歉，但那的確不是我。」他也重申，自己不會主動私訊粉絲，「希望這種憾事不要再發生，我很抱歉。」

【Gino全文】

一直以來，在我的fb或ig社群攻擊或汙衊我的人，我從來不會封鎖或刪除留言

因爲我認為大家有知的權利，也有分辨對錯的能力，我相信我自己，可以坦蕩的讓大家公審！

但是，妳被最新的AI視訊換臉「詐騙」，然後私訊騷擾我的朋友家人，我就一定要嚴重警告！

每天都有一堆仿冒我的詐騙，很多藝人也都爲此苦惱，就怕支持自己的粉絲被騙，但是我們也都相信以大家的智慧要受騙的機率是微乎其微

但就像以故手機NOKIA說的：科技始終來自於人性，詐騙集團利用人性已經進化到使用AI影像生成!!!!

簡單來說你會看到我Gino蔡東威打視訊電話給你，跟你借錢，但那絕對不是我！

妳被騙了數十萬，我很抱歉，但那的確不是我

都可以AI換臉了，希望大家對詐騙的提防要更謹慎～

我不會主動私訊妳們，就是要以防詐騙，希望這種憾事不要再發生，我很抱歉

#AI視訊

#不要隨便借錢

#不要騷擾我家人朋友

#我很遺憾