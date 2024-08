新加坡美女歌手認曾失去自信　「爸爸一句話」找回力量

記者蔡琛儀/台北報導

新加坡歌手J.M3劉宣怡推出全新創作單曲〈scared to lose me〉,這首歌寫下如何在失衡的關係中找回逐漸削弱的自信,並透露成長過程中最失去自信的時光即是懷疑自己做音樂是否是對的決定,好在當時爸爸一句鼓勵的話讓她堅持至今,J.M3說:「爸媽有股強大的力量,尤其我從未看過爸爸掉眼淚,所以在他們身邊我很有安全感。」也希望這首歌讓大家再度獲得勇氣。

▲J.M3劉宣怡推出新歌〈scared to lose me〉。(圖/華納提供)

J.M3從2023年推出首張作品《180: Athena》備受矚目,並為好萊塢電影《喜幹會Joy Ride》原聲帶獻唱單曲〈Tap Out!〉。2024年,她與ChrisFlow唐仲彣合作單曲〈All Night Long〉,並在暑假尾聲推出新歌〈scared to lose me〉,是一首充滿感性與自省的作品,歌曲靈感來自她去年參與的好萊塢電影《喜幹會Joy Ride》原聲帶之編劇兼導演Adele Lim,J.M3表示,Adele Lim的話讓她明白了從自身提升,變得有自信才是最強大的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

J.M3提到,她曾經迷失自己,覺得自己的目標還未達到,但爸爸傳了一句「go forth and chase your dreams」,意思是「前進去追尋夢想吧」,她表示:「那時我根本沒說出我想做音樂,當下我感覺接收到一股很強大的力量,突然有點感動得想哭。」她更提到父母是心目中最強大的存在:「我這一生中未曾看過我爸掉眼淚,再大的事件或再傷心的時刻,他都會冷靜地先把事情解決好,都不在我們面前表現得情緒化。都以一個讓大家安心的心態對待一切。」

▲J.M3劉宣怡來自新加坡。(圖/華納提供)

除了新歌發行,J.M3近來也去了一趟越南小島旅行放鬆,並將投入10月的兩場大型演出表演,首度站上新加坡室內體育館的舞台,也將參與亞洲大型音樂節,更同時正為新作品籌備中。