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江蕙震撼宣布復出開唱　林俊逸揭她「差點不封麥」內幕

記者蔡琛儀／台北報導

林淑容與林俊逸將於9月28日下午在高雄流行音樂中心舉行「林淑容2024昨夜星辰世界巡迴演唱會」，兩人目前正如火如荼地進行排練，並將演唱多首經典好歌，其中包括林淑容最愛、天后江蕙演唱的歌曲〈家後〉；近日江蕙無預警宣布復出，引起全台歌迷熱烈期待，與江蕙同期出道的林淑容對此表示非常開心，並期待江蕙的回歸能為歌迷帶來更多聽歌的機會。

▲▼林淑容、林俊逸高雄演唱會彩排。（圖／媒體棧提供）

▲林淑容相當開心江蕙復出。（圖／媒體棧提供）

林淑容與江蕙年齡相近，出道背景相仿，當年江蕙的《你著忍耐》專輯裡就曾經翻唱過林淑容所演唱的〈安娜〉，林淑容說，之前就覺得二姐一定忍不住歌迷聲聲呼喚再出來唱歌，畢竟唱歌是一件開心的事情，她認為看到歌迷們興奮開心的回應，是作為歌手最直接的回饋。而且她覺得她們這一輩的歌手越來越少，歌迷也年紀漸長，大家聽歌的機會變少了，所以二姐可以再復出開唱，對大家來說都是一件非常好的消息。

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而曾與二姐為同門師姐弟的林俊逸，更擔任過二姐「鏡花水月」10場演唱會的固定嘉賓，和江蕙結下不解之緣，江蕙大讚林俊逸唱得非常好，更鼓勵林俊逸一定要好好寫台語歌，受到二姐的肯定，最後林俊逸果然不負眾望寫出〈上好的一年〉這首歌曲，並用同名專輯入圍金曲獎台語歌王。

▲▼林淑容、林俊逸高雄演唱會彩排。（圖／媒體棧提供）

▲林淑容、林俊逸為高雄演唱會彩排。（圖／媒體棧提供）

當時林俊逸寫好歌傳給二姐看，江蕙看完驚為天人：「你這首歌怎麼不早點寫，這樣我就不用封麥了！」如今林俊逸聽到二姐復出也很高興，他透露「身為二姐的歌迷，能夠再次聽到她的天籟，當然很興奮，相信二姐在休息後，會帶著滿滿的能量回歸，祝福二姐，也恭喜所有二姐的歌迷。」雖然很期待與二姐同台演出，但一切還是要尊重二姐的想法，而他也會好好在音樂上更加精進，購票洽年代售票。

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林淑容, 林俊逸

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