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28歲甜美女星靠《黑神話：悟空》爆紅！　「亢金星君」原型就是她

記者劉宛欣／綜合報導

中國3A遊戲《黑神話：悟空》上市後，憑藉精緻的畫面和豐富的角色設計，在全球掀起了一股熱潮。遊戲中的各大角色形象設計引發了廣泛討論，尤其是其中的「二郎神」楊戩，被許多網友指出與演員張翰神似，而「鐵扇公主」的神韻也被認為酷似張曼玉。

▲「亢金星君」是張藝上扮演。（圖／翻攝自微博）

▲「亢金星君」是張藝上扮演。（圖／翻攝自微博）

此外，在遊戲第三章登場的「亢金星君」一角，也引起了關注。該角色的形象實際上是由曾參演《雪中悍刀行》和《唐人街探案2》等劇的28歲女星張藝上扮演。張藝上畢業於中央戲劇學院，2015年在電影《鐵道飛虎》中飾演「龍女郎」出道，之後參演了多部影視劇，卻並未引起太大關注，直到此次憑藉《黑神話：悟空》中的角色，才讓她成功打開知名度。

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▲「亢金星君」是張藝上扮演。（圖／翻攝自微博）

▲張藝上曾參與多部影視作品。（圖／翻攝自《唐人街探案2》劇照）

微博上許多網友熱烈討論「這不是唐人街探案中的薩沙警官嗎」、「感覺真人更好看」、「完全沒認出來」、「百年演藝無人問，一朝遊戲天下知」、「居然是她」、「不是整容臉，這臉很高級」、「還是更像郭采潔一點」。同時，也有人提到她與男星黃景瑜的緋聞，曾有博主爆料，黃景瑜在家居店為她購買睡衣，而且她曾穿著睡衣在黃景瑜與前妻的家中自拍，引發「小三」傳聞。

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黑神話：悟空, 張藝上

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