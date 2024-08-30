韓男偶像偷拍性愛片！騙女友嘿咻戴眼罩「拍18次」　吃牢飯關1年半

記者吳睿慈／綜合報導

南韓又爆性醜聞！一名男團出身的前職男偶像30日驚爆偷拍性愛片，他在發生性關係時，誘騙女友戴上眼罩，怎料背地拍下多則影片，違反性暴力犯罪防治法，30日一審定案遭到當庭羈押，送入大牢關1年半，消息曝光後，男偶像的身份引起熱搜，偷拍案躍上各大新聞版面。

▲南韓一名男偶像誘騙女友戴眼罩，發生性關係時偷拍。（圖／AI）



一名崔姓男偶像因違反性暴力犯罪防治法，遭到首爾地方法院刑事部起訴，據報導，他在2022年7月15日起到2023年5月20日之間，誘騙前女友A在發生性關係時戴上眼罩，並利用無聲相機偷拍，記錄下兩人的性愛過程、女方身體私密部位等，一共多達18次。

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由於他對受害者犯下不可抹滅的傷痛，檢方向他求刑3年有期徒刑，但一審30日開庭最終判他有期徒刑1年半，並接受40小時性暴力治療課程，以及3年內禁止任職於青少年、兒童、身心障礙人士等相關機構工作，最後當庭羈押送入大牢。

▲一級秘密崔祐寧涉偷拍性愛片，南韓維基百科已經公布實名。（圖／翻攝自南韓維基百科）



韓媒報導曝光後，這名崔姓男偶像的真實身份引起肉搜，他2017年以5人男子團體出道，2019年因健康因素退團，且是團內饒舌擔當，很快就有人把線索指向韓團一級秘密（TST）的28歲成員崔祐寧，崔祐寧的IG現為非公開狀態，而團體早已在多年前停止活動，實際處於解散狀態。

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