獨家／天菜壯男「黑色吊嘎」現身夜市！　仔細看是池昌旭⋯路人嗨翻

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男星池昌旭29日在台出席品牌活動，他穿著深褐色西裝帥氣現身，吸引百人圍觀搶拍，更有粉絲一早就到場排隊，只為搶看偶像一眼。沒想到，他結束活動後直奔饒河夜市，穿上台味十足的「黑色吊嘎」，非常搶眼的巧遇照在網路上瘋傳，引起粉絲熱情朝聖。

▼▲池昌旭29日在台北101出席活動。（圖／記者林敬旻攝）



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池昌旭29日結束工作行程直奔夜市，他穿著黑色吊嘎、牛仔長褲，身旁還有幾位工作人員伴隨，手上多台相機跟拍，看起來他正在錄製個人影片，由於他沒有並未以口罩遮掩五官，很自在地穿梭在人群中，大啖各種夜市美食，很快就引起路人的目光。

▲▼民眾巧遇池昌旭逛夜市，他的打扮很夏天。（圖／民眾提供）



據民眾向《ETtoday》透露，池昌旭約莫晚間8點45分左右現身夜市，且由於晚間人潮眾多，不少人都有認出他的真實身份。網路上也有許多「巧遇心得」，路人驚呼「本來想說是哪個帥哥，沒想到是池昌旭」，笑喊一起逛夜市超幸運。

▲▼池昌旭曾在IG分享吊嘎穿搭照。（圖／翻攝自池昌旭IG）



值得一的是，池昌旭29日下午在台北101出席活動時，天公不作美下起暴雨，所幸晚間很快就放晴，而他隔了許久再登寶島，以親切笑容與粉絲問候，不時用電眼向粉絲打招呼，每次回眸都是陣陣尖叫聲，更有女性民眾被電暈直呼「好帥」，氣氛熱烈。