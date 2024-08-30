《正港分局》入圍釜山影展！　許光漢「角逐視帝」經紀公司回應了

記者黃庠棻／台北報導

台劇再傳捷報！今（30日）釜山國際影展（BIFF）公布2024年亞洲內容暨全球OTT大獎（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）入圍名單，其中就包含Netflix熱門影集《誰是被害者：第2季》與《正港分局》，受到各大影迷熱議。

▲《誰是被害者：第2季》入選釜山影展。（圖／Netflix提供）

在第29屆釜山國際影展的2024年亞洲內容暨全球OTT大獎入圍名單中，《誰是被害者：第2季》由李沐入圍最佳女配角獎，曾敬驊則入圍最佳新人獎；而《正港分局》則榮幸入圍最佳OTT原創影集獎，許光漢也入圍了最佳男主角獎。

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懸疑推理影集《誰是被害者》繼首季口碑爆棚、廣受好評，《誰是被害者：第2季》集結原班人馬金牌監製曾瀚賢，製作人湯昇榮、徐國倫，導演莊絢維、陳冠仲，主演張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸，還加入海內外重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙，共同捲入一起全新命案。

▲李沐入圍最佳女配角獎。（圖／Netflix提供）

《誰是被害者》第二季劇情更加緊湊，也融入親情、愛情與友情等人與人間的寫實情感議題，入圍最佳女配角獎的李沐，開心地說「剛開始得知會有第二季的時候，真的很開心但同時也非常緊張！在這一季中江曉孟成長了許多，也從中學習到不少，非常感激可以入圍這個獎項，能夠跟著江曉孟一起成長，去更遠的地方，真的讓我感到非常幸福！」

▲曾敬驊入圍最佳新人。（圖／Netflix提供）



而「天才鑑識官」變成「頭號嫌疑犯」的方毅任（張孝全飾），少年時則由曾敬驊飾演，被林景瑞（喜翔飾）挖掘天賦，觀眾紛紛大讚「他完美呈現方毅任的亞斯伯格症狀」，入圍最佳新人獎的曾敬驊直言「我想要謝謝《誰是被害者：第2季》的劇組團隊，尤其這是我和兩位導演莊絢維和陳冠仲第三次的合作，真的很謝謝他們在表演上給予我滿滿地自由度，讓我可以盡情的享受角色。」

▲《正港分局》入圍最佳OTT原創影集獎。（圖／Netflix提供）



《正港分局》入圍最佳OTT原創影集獎，主創團隊程偉豪導演、殷振豪導以及監製金百倫則表示「感謝評審們及大會選擇了正港分局！這是一次全新的創作挑戰，歸功於全體演職員的全力以赴，我們才有如此受到國際青睞的成果，接下來會繼續努力，持續為大家帶來溫暖歡樂的影視作品！」

▲《正港分局》入圍最佳OTT原創影集獎。（圖／Netflix提供）

而飾演鋼鐵直男刑警吳明翰的許光漢則入圍最佳男主角獎，經紀公司也代為回覆「感謝大會給與的肯定，光漢在拍攝過程中經歷了許多困難與挑戰，這次能夠入圍最佳男主角獎相信對光漢來說是一個很大的鼓勵，未來也會持續拍攝更多美好的作品回饋給大家。」

▲許光漢入圍最佳男主角。（圖／Netflix提供）