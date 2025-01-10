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「最美變性人」河莉秀50歲超驚人　洋娃娃五官凍齡⋯網看呆：像20歲少女

記者吳睿慈／綜合報導

藝人河莉秀有「最美變性女星」之稱，是南韓第一位動性別轉換手術的藝人，2月即將滿50歲的她，近來在IG釋出近況照片，她的髮型多變，除了染成金白色系的大捲髮，還有紫色以及長直髮妹妹頭瀏海，五官凍齡、身材苗條，超驚人的外表令人絲毫感受不到50歲的年齡感，網友驚呼「越來越美」、「太震驚了」。

▲河莉秀即將50歲，但凍齡外表超驚人。（圖／翻攝自河莉秀IG）

▲河莉秀即將50歲，但凍齡外表超驚人。（圖／翻攝自河莉秀IG）

河莉秀迎接2025年嶄新一年，她釋出近況自拍照，走在時尚前面的她，嘗試不同風格的造型，將頭髮染成金白色、燙著波浪大捲髮，還有長直髮留起妹妹頭平瀏海，以及亮紫色的中分髮型，既可愛又不失性感，多變的外貌令人看得驚呼連連。

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▲▼河莉秀50歲超驚人　洋娃娃五官凍齡⋯網看呆：像20歲少女。（圖／翻攝自河莉秀IG）

▲▼河莉秀50歲超驚人　洋娃娃五官凍齡⋯網看呆：像20歲少女。（圖／翻攝自河莉秀IG）

▲▼河莉秀50歲超驚人　洋娃娃五官凍齡⋯網看呆：像20歲少女。（圖／翻攝自河莉秀IG）

▲河莉秀被封為「最美變性人」。（圖／翻攝自河莉秀IG）

值得一提的是，河莉秀雖即將50歲，但不論是外表還是身材，都宛如20歲少女般苗條又凍齡，歲月沒在她臉上留下痕跡，網友驚呼「姐姐真的太美了」、「狀態怎麼維持得這麼好」、「第一美女星」。

河莉秀出道以來擁有很多男性粉絲追捧，就連圈內的廣大男藝人也不例外，她2007年5月嫁給企業家，但婚姻只維持10年，兩人在2017年協議離婚，2021年大方認愛「戀愛ing」，男方是大她4歲的事業家，但她並未公開對方身份，但依舊很有話題性，當時掀起一陣熱議。

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