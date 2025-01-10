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快訊／演藝工會訴前任會長康凱欠房租　康凱藝人餐會發傳單說反告

記者葉文正／台北報導

台北演藝總工會今年八月控訴前任理事長康凱積欠房租55萬元，現任理事長曹雨婷今日在關懷演藝人員年前餐會上，透露康凱在10月已經被法院判決敗訴，必須案求償金額賠償，今日康凱則在餐會上，到處散發聲明，表示已經反告曹雨婷，昔日戀人相互爭鬥司法上互不相讓。

▲▼康凱出席聯歡餐會樂與老友相聚。（圖／中視提供）

▲康凱出席聯歡餐會樂與老友相聚。（圖／中視提供）

現任理事長曹雨婷表示，此案係康凱積欠房租，10月份法院就已經判決敗訴，必須清償欠款，演藝工會行的正坐得穩，也很欣慰法院能夠秉持公平原則做出判決。

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▲▼康凱和曹雨婷雙方在活動上槓上。（圖／記者孟育民攝）

▲康凱和曹雨婷雙方在活動上槓上。（圖／記者孟育民攝）

康凱因積欠房租被訴，他今天也發出聲明，並表示，針對現任演藝工會理事長曹雨婷(本名曹莉)於今年八月份訴請本人康凱(本 名陳植浩)欠房租新台幣55萬元之事，說明如下:

由於台北市中山區復興北路62號3樓之2的房屋為曹女士於民國109年購置，故，而中華演藝總工會與台北市演藝工會合併在該處辦公，為了劃清業務，中華演藝總工會於112年11月遷出該處，雙方從未提及房租之事，亦未有任何的租賃合約。

▲康凱敗訴判決書曝光。（圖／演藝工會提供）

▲康凱敗訴判決書曝光。（圖／演藝工會提供）

孰料今年八月，曹女士發出民事起訴狀，指控中華演藝總工會積欠她3年4個 月的房租未繳，雙方協議自民國109年8月1日至112年12月31日止,中華演藝總工 會每個月應繳交1萬5千元租金給曹女士(事後曹女士把自己的房屋以每個月5萬5 千元租給自己當理事長的演藝工會,然後自稱中華演藝總工會應負擔1萬5千元 房租),中華演藝總工會迄今僅繳交5萬元(本人完全不知)，應給付55萬元，並向本人民事起訴追封。

康凱說，過去兩工會合併辦公，係屬雙方同意，曹女士亦從未提及房租之事，更從 未簽署任何房租合約。租約係應甲乙雙方各持一份,但她拿出的租約，本 人從未見過,更遑論親筆簽名，合約中諸多修改之處,並未雙方用印、漏 洞百出,不知本人在毫不知情的情況下，合約上為何有全國演藝總工會與本人的公私章與簽名，是否有偽造文書之嫌？

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康凱, 演藝工會, 曹雨婷

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