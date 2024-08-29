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Netflix《菁英殺機》朱利安奧特加「海灘心臟病發」驟逝！　享年41歲

記者劉宛欣／綜合報導

Netflix人氣西班牙影集《菁英殺機》自推出以來，已經發行了8季，深受全球觀眾喜愛。然而，該劇中的演員朱利安奧特加（Julián Ortega）近日在西班牙Zahora海灘突然心臟病發作，當場去世，享年41歲，讓在場遊客震驚不已。消息曝光後，許多朋友和同行紛紛公開表達哀悼。

▲《菁英殺機》朱利安奧特加離世。（圖／翻攝自Julián Ortega Instagram）

▲朱利安奧特加離世。（圖／翻攝自Julián Ortega Instagram）

朱利安奧特加是曾參與多部影視作品，包括2018年推出的影集《菁英殺機》、2020年的《卡隆特》等，其中在《菁英殺機》裡，他出演了6集，飾演啤酒漢堡店經理。根據外媒報導，事發當時他正在Zahora海灘的一家海灘酒吧，突發心臟病，雖然現場的遊客立即呼叫醫療救援，並且醫護人員也使用了去顫器進行搶救，最終還是無法挽回。

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▲《菁英殺機》朱利安奧特加離世。（圖／翻攝自Julián Ortega Instagram）

▲朱利安奧特加曾參演《菁英殺機》（圖／翻攝自Julián Ortega Instagram）

朱利安奧特加的母親是知名女演員格洛麗亞穆諾茲（音譯，Gloria Muñoz），許多演藝圈同僚在得知他去世的消息後，紛紛表達了哀悼之情。演員員費爾南多特赫羅（Fernando Tejero）寫道：「生命有時候真的很殘酷。我感到心碎，親愛的朋友。朱利安奧特加，你是一位出色的演員，更是一位更好的人。願你在天國安息。」女演員西爾維婭馬索（Sílvia Marsó）也表示：「他是一位了不起的演員，同時也是一位真誠、誠實且善良的同事，就像他的父母一樣。這真是太可怕了，我無法理解，內心充滿了無盡的悲傷。」

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關鍵字

朱利安奧特加, Julián Ortega, 菁英殺機

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