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《神鵰俠侶》小龍女、楊過隔29年合體！李若彤同框古天樂網嗨：在一起

記者劉宛欣／綜合報導

金庸名著《神鵰俠侶》被翻拍過無數次，1995年版的男主主角古天樂與李若彤近日再次重聚，喚起無數觀眾的回憶。兩人分別飾演楊過與小龍女，這一版本的《神鵰俠侶》被視為無法超越的經典。特別是李若彤飾演的小龍女，更是成為許多人心目中「最美的姑姑」。

▲李若彤、古天樂久違同框。（圖／翻攝自李若彤IG、劇照）

▲李若彤、古天樂久違同框。（圖／翻攝自李若彤IG）

李若彤日前在IG、微博分享了一段與古天樂重聚的短片，寫道：「29年後『過兒回頭』，姑姑依然在你身後！」片中，古天樂在場館後台走著，突然停下並回頭望，隨即李若彤出現，笑容燦爛地走向他，並親切地搭著他的肩膀和手臂，兩人邊走邊聊，顯得非常開心和投契。這一幕迅速引發網友熱議，許多人感慨：「我的CP合體了！」、「姑姑依然漂亮，但過兒真的老了。」

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▲李若彤、古天樂久違同框。（圖／翻攝自李若彤IG、劇照）

▲李若彤還曬出兩人有說有笑的畫面。（圖／翻攝自李若彤IG）

值得一提的是，李若彤曾在她的著作《好好過》中透露，拍攝《神鵰俠侶》時，她曾一度愛上古天樂飾演的楊過，坦言自己「當時滿心滿眼都是過兒，眼裡心中再也放不下其他人」。這次兩人再次同框，無疑讓眾多影迷倍感驚喜。李若彤更在IG、微博上曬出兩人的合照，並感慨：「29年了，我的過兒依然這麼帥。」兩人至今都仍是單身，因此這次重逢令網友紛紛敲碗「在一起」。

▲李若彤、古天樂久違同框。（圖／翻攝自李若彤IG、劇照）

▲1995年版《神鵰俠侶》中，古天樂與李若彤飾演主角，深受喜愛。（圖／翻攝自劇照）

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神鵰俠侶, 古天樂, 李若彤

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