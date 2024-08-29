謝金燕飛大阪應援KARA妮可哭了！　甜笑同框曝感動：終於見面

記者王靖淳／綜合報導

女星謝金燕日前在大陸節目《乘風2024》（浪姐5）中與韓國女團KARA成員Nicole（鄭妮可）成為好友，今（29）日她發文透露自己飛往大阪聽演唱會，為對方帶來了一個意外的驚喜，同時也感動表示，「我們終於見面了。」

▲謝金燕飛往大阪替Nicole應援。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕透露這次出發之前，她並未事先告知Nicole，而是選擇以驚喜的方式現身演唱會現場。她在文中附上兩人合照寫道，最期待的就是看到對方見到自己時的反應，同時也進一步分享當時的情感，她在Nicole剛一出場時就已經情不自禁地淚流滿面。謝金燕形容，這次見面對她來說意義非凡，並以「我們終於見面了」，表達自己對這次重逢的深切感受。

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▲謝金燕因《乘風2024》和Nicole成為好友。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

透過謝金燕分享的合照可見到，她戴著藍色帽子，身穿黑色上衣，臉上帶著微笑；Nicole則穿著白色短袖上衣，露出開朗表情。照片由謝金燕掌鏡，她一手還拿著Nicole的應援扇子；Nicole則擺出眨眼、嘟嘴的表情，兩人將臉貼近，一起看向鏡頭，顯示彼此的友好關係。