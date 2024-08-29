Dex偷走少女心有罪！「把懼高女工作人員抱下車」全場都心動了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星Dex從YouTube頻道紅到螢幕前，他自從參演《單身即地獄》後知名度暴漲，除了參演綜藝節目、電影，甚至還有自己的專屬訪談節目。近日他加盟錄製《韓星地帶：逃脫任務3》，製造多幕經典場面，其中一幕把女工作人員抱下車，引起韓網暴動，女生粉絲直呼「心被偷走了」。

▲Dex又創下新的心動畫面。（圖／Disney+提供）



Dex近來加入《韓星地帶：逃脫任務3》，展現男子漢氣慨，除了挺身為俞利擋掉巨型道具，防止女方被砸到受傷，最新播出的第6集，其中還有一幕，工作人員因爬到車頂上懼高，嚇到不敢跳下來、驚恐地說著：「我不敢下去。」他想都沒想，直覺反應用雙手將對方抱下來，雖是不經意的體貼行為，已經讓一票女生心動不已。

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▲Dex把女工作人員從車上抱下來，宛如在拍韓劇。（圖／Disney+提供）



這段互動在韓網掀起熱烈討論，Dex被稱讚行為很貼心，粉絲直呼他偷走女生的心，「明明是為了破解任務，但為何像在拍韓劇」、「真的是引人心動的男子」、「太體貼了」、「看到嘴角上揚」、「好想被Dex抱下車」。

▲天菜男神Dex加入《韓星地帶：逃脫任務3》。（圖／Disney+提供）



Dex魅力除了擄獲女心，就連固定班底劉在錫、金東炫都認證，4位主持人日前接受《ETtoday》專訪時，聊起第2集拍攝幕後，當時道具突然朝俞利方向砸過去，金東炫驚呼：「如果是一般人的話，有個物品突然掉下來的時候，會先嚇到，然後『喔』一聲，再判斷去拯救俞利，但當我回神的時候，Dex那時候已經衝出去了，看到他那樣的一面，我就想『哇，真羨慕他有那樣的一面，真羨慕他有那樣的能力』。」