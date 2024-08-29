救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！主播妻FB跟著停擺「悄傳2照」網鼻酸

記者潘慧中／綜合報導

行政院黨產會委員楊偉中2018年帶家人前往南太平洋庫克群島旅遊時，為了救落水的女兒不幸溺斃，享年47歲。妻子陳以真的臉書也隨著停擺，直到每年前去祭悼楊偉中，才會更新動態。她29日終於上傳兩張照片，網友看了也忍不住鼻酸：「時間好快～想念偉中哥。」

▲陳以真29日打卡「新店四十份公墓」。（圖／翻攝自Facebook／陳以真）



陳以真的臉書貼文原本停留在2023年的8月29日，事隔1年，她29日更新社群網站，沒有寫下任何文字，只低調打卡「新店四十份公墓」，上傳了藍天白雲、鮮花及墓碑照，顯然是前去探視亡夫楊偉中。

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▲▼陳以真用兩張照片道盡對亡夫的無盡思念。（圖／翻攝自Facebook／陳以真）



自從楊偉中逝世後，陳以真幾乎不再更新臉書動態，此後只PO和老公有關的貼文，她的時間彷彿停止了。因此，當粉絲看到她再度發文，紛紛留言安慰，「希望以真和孩子一切安好。」

▲楊偉中和陳以真已天人永隔6年。（圖／資料照、翻攝自Facebook／楊偉中）



事實上，楊偉中與陳以真相當寵愛獨生女，他甚至不惜犧牲生命來保護前世情人，他曾說自己把女兒放第一、太太放第二，還一度把臉書大頭照換成女兒頭像，夫妻倆原本希望多生一個能陪伴女兒，可惜未能如願。