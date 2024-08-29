林志玲辣露「112公分逆天長腿」　曝雙重面向：面對並接受自己的樣子

記者蕭采薇／台北報導

每年都推出公益年曆的「志玲姊姊」林志玲，邁入第15個年頭，歷年所得皆用於推廣兒少心理健康課程、支持弱勢兒童教育與醫療經費、倡導女性身心健康議題、扶助重大災害等項目，希望持續傳遞正能量。2025年曆主題為「溫柔而堅定」，其中一張照片更是讓林志玲大長腿一覽無遺。

▲林志玲展現大長腿。（圖／志玲姊姊基金會提供）

散發著溫柔與優雅的林志玲，在柔軟的外表下，卻有著一顆強大的內心，一路走來勇於迎向各種挑戰，骨子裡充滿勇氣與堅定，尤其是成為媽媽以後，姊姊也更深刻理解每位母親的韌度無與倫比。今年她更期許將「心理健康」的議題推動且落實到校園課程中，希望讓更多兒少能夠認識自己的心靈與情緒。

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▲林志玲推行公益年曆已經15年。（圖／志玲姊姊基金會提供）

2025年曆主題為「溫柔而堅定」，想呈現每個人不同的面向，脆弱的時候也能同時擁有堅強。包括面對並接受自己的每個樣子，可以如和煦陽光般散播溫暖，也能有鋼鐵意志的力量縱情一躍，基於以上概念，推出雙封面版本。

▲林志玲2025公益年曆主題為「溫柔而堅定」，想呈現每個人不同的面向。（圖／志玲姊姊基金會提供）

有感於2024年世界各地發生的天災人禍，令許多人因此感到沮喪與傷心，但林志玲覺得無論是自然環境的災害還是個人生活的挑戰，這些困難經歷也會使我們更加堅韌，並期待著未來能夠更加美好，相信2025年一定是更好的一年。2025志玲姊姊慈善年曆將於8月30日上午11點起開始預購，詳情請洽「志玲姊姊基金會」臉書粉絲專頁或官網查詢。

▲林志玲2025公益年曆將推出雙版本。（圖／志玲姊姊基金會提供）