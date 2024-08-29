《角頭－大橋頭》相挺《聽海湧》！　高捷「力推施名帥」曝共通點

記者黃庠棻／台北報導

公視出品的臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》持續在全球熱播，今年全臺最快破億電影《角頭－大橋頭》演員高捷、黃騰浩和張再興也喊話邀請粉絲一起追《聽海湧》，力挺同時現身兩部作品演員施名帥，兩部作品雖然時代背景截然不同，但都是今年深刻描繪「兄弟情」的臺灣影視佳作。

▲《聽海湧》即將播出大結局。（圖／公視提供）

《聽海湧》本周六將迎來精采大結局，公視攜手Hami Video共同寫下臺劇創舉，預計在31日（周六）台北國賓大戲院的鉅院廳舉行5集馬拉松搶先看觀影活動，700位參與盛會的粉絲將提前2小時看到結局，觀眾還能在當晚透過電視或線上平台觀賞《漂流之海－聽海湧紀錄片》，完整享受《聽海湧》劇組用心打造給劇迷最豐盛的視聽饗宴。

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▲《聽海湧》即將播出大結局。（圖／公視提供）



《聽海湧》最終回必追的三大理由，首先是該劇將迎來吳翰林與連俞涵的虐心告別戲，兩人在劇中雖然沒有太多對話與互動，但在戰俘營中所結下「生死之交」將會如何發展是看點之一；接著是觀眾都關心臺籍戰俘監視員三兄弟，是否能有人活著回到臺灣？

▲《聽海湧》即將播出大結局。（圖／公視提供）

此外，有一場逼哭現場各國演員的法庭大戲，該場戲足足拍了3天，黃冠智談起這場戲也相當深刻，他表示雖然一場戲情節長達26分鐘，透露「但體感不覺得有這麼長時間，當下完全跟著角色的情緒在走，語言聽不懂的時候就放空，情緒到了眼淚自然而然就流出來，而且每一個演員都這樣，極度魔幻！」

▲《聽海湧》即將播出大結局。（圖／公視提供）



劇中，吳翰林飾演的臺籍戰俘監視員對戰俘們始終有惻隱之心，在戰爭最後的大轟炸時期，甚至希望能帶著連俞涵飾演的戰俘撤退，只見兩人全身沾滿灰泥塵土，連俞涵虛弱的模樣令人憂心不已，襁褓中孩子更是生死未卜。

▲《聽海湧》即將播出大結局。（圖／公視提供）

吳翰林表示該場戲是他此次與連俞涵合作最難忘的一場戲，因為角色心境相當煎熬，他明知對方已經沒有求生意志，「阿遠（吳翰林飾）仍希望領事太太（連俞涵飾）可以繼續活下去、奮力扶起她，在煙灰瀰漫的戰俘營中前行！」

▲《聽海湧》即將播出大結局。（圖／公視提供）



不僅如此，吳翰林相當開心能在《聽海湧》與連俞涵首度共演，他表示從公視文學大戲《一把青》開始喜歡對方的演出，笑言在開拍空檔時，就已經向連俞涵表達自己的仰慕「沒想到有這麼一天，能夠與自己很欣賞的演員一起演戲、空檔還能暢聊彼此喜歡的電影，真的是太神奇的體驗、太熱血了。」

▲《聽海湧》即將播出大結局。（圖／公視提供）



《聽海湧》結局播畢將緊接著播放劇迷引頸期盼的《漂流之海－聽海湧紀錄片》，吳翰林和劇組重返北婆羅洲，走訪山打根戰俘營紀念館，並走入雨林與河流，跟隨嚮導探訪當年日軍帶著戰俘走過的「死亡行軍」路線，親身感受那段艱辛歷程。吳翰林首度來到北婆羅洲親自體驗「死亡行軍」，感受當地的溫度、濕度與獨特的地景，他感慨：「時空交錯，彷彿80年前的戰俘營再現。」



《漂流之海－聽海湧紀錄片》導演陳宛靖談到拍攝紀錄片的歷程，她先是打趣說：「參與了一個未曾想像過的製作，從一個幕後花絮長成一個紀錄片，也是意想不到的神奇！」因拍攝這部紀錄片而更了解這段歷史的起點，她也盼望《聽海湧》不只是停留於此，「這是一個『開啟』，這段歷史還有很多不為人知的事物，希望讓更多人關注不同層面的故事。」他們在北婆羅洲拍攝時，也和當地嚮導交流臺籍日本兵的故事，「未來這位嚮導也可以分享這段歷史，讓大家知道知道日軍中有一群臺籍日本兵，以及這群臺籍日本兵的模樣和遭遇。」

▲《聽海湧》即將播出大結局。（圖／公視提供）



另外，《聽海湧》也推出劇本書《聽海湧：啟航 歸來》，不只收錄全五集劇本及編劇創作心得，並特邀作家崔舜華專訪《聽海湧》主創團隊，銘記他們如何從一個念想出發，化不可能為可能，把一個時代帶回來。還有由知名配樂家福多瑪與高雄市交響樂團合作完成的公視時代劇集《聽海湧》原聲配樂限量黑膠唱片，喜歡劇本和配樂的朋友千萬別錯過。