郭書瑤(瑤瑤)日前受訪坦言8月將暫時離開台灣,獨自前往菲律賓就讀英文語言學校一個月。她28日便在社群網站分享一張上課的自拍照,火辣穿搭立刻掀起關注。

▲郭書瑤上課穿超辣!



從Instagram限時動態中,可以看到郭書瑤放下一頭長直髮,頂著乾淨妝容出門上課,單穿紅色細肩帶背心,除了相當映襯她的膚色,還辣露渾圓北半球和深溝。

▲▼郭書瑤低調飛去菲律賓遊學。



郭書瑤的眼神應該是望向講台,一手撐在臉頰旁,一手拿著筆抄筆記,看起來十分專注投入,但她在限動寫下了真心話,「Even though I lost my soul, I still got up at 8am to go to class.(儘管已經失了魂,我還是在8點起床上課了。)」

▲郭書瑤持續精進自己。



事實上,郭書瑤參加完《乘風破浪2024》便決定休息一段時間,為未來的演藝之路儲備更多精力,同時進修英文。而之所以選擇菲律賓,是因為離台灣近,若臨時有工作也趕得回來。