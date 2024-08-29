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小野麗莎來台「經紀人百貨公司慘摔」全身是傷　怒控：危險設計！

記者蔡琛儀／台北報導

日本「Bossa Nova女王」小野麗莎（Lisa Ono）慶祝演藝生涯35年，日前來台展開巡演，25日才剛結束在台南的演出，沒想到卻傳出經紀人在台南某百貨跌倒受傷的意外事件，導致臉著地，臉部摔傷、身體挫傷，還出現輕微腦震盪的狀況，嚴重影響生活和工作。

▲▼小野麗莎來台開唱！北流重磅級嘉賓 。（圖／好滿意音樂提供）

▲小野麗莎近日來台開唱。（圖／好滿意音樂提供）

小野麗莎經紀人林子新表示，25日晚上在忙完行程後，她前往該百貨採買伴手禮，在從2樓前往1樓的時候，不慎從螺旋樓梯滾落，由於樓梯設計只有右邊有扶手，左邊沒有扶手，而且樓梯的設計窄到無法容下一隻36碼腳的大小，所以一旦失衡完全沒有辦法控制，「最後我是臉著地，身上挫傷很多地方，臉部完全摔傷，已經無法正常生活和工作。」

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林子新表示，目前臉部處於完全無法正常工作的部分，而本身也是鋼琴家的她，10月31日在台北國家音樂廳和德國鋼琴家佛羅倫的演出，也可能會因此受到波及，目前全身瘀青、有輕微的腦震盪症狀，且整天昏昏欲睡，無法正常進食，也沒有食慾。

▲▼小野麗莎經紀人林子新 。（圖／翻攝好滿意音樂網站）

▲小野麗莎經紀人林子新。（圖／翻攝好滿意音樂網站）

她透露，之前百貨公司有打電話說要慰問，但因她嘴巴受傷不想講電話，因此回訊息告知，她強調自己只是想要一個正常、且可接受的解決方案，「比如當日沒有陪我們去醫院就醫的百貨公司工作人員，早上我打電話過去尋求解決叫我去警察局報案的客服小姐，以及當日事發後和我說急診會有很多人的百貨公司值班人員，這些人難道就是公司內部檢討就夠了的嗎？」也希望百貨公司能重視這起意外，「如果今天是我的媽媽，我的小孩，他們這樣子摔下去就是癱瘓，不要說不是每個人都會出事故，所以這個螺旋樓梯不危險，這個社會就因為大家都覺得大事化小，小事化無，才會有這麼多社會事件。」

至於是否打算提吿討公道？她坦言確實有考慮，「雖然在處理這件事情到現在，已經看到館方對外宣稱，我的個別案例不能代表他們的設計是違法的。」她再次強調自己絕對沒有說謊，「那個螺旋樓梯，是可以讓人傷亡的危險口，我不想就這麼算了。我要的不是慰問，我要社會還我一個公道。讓大家都在一個相對安全的環境裡生活。」

▲▼小野麗莎經紀人。（圖／林子新提供）

▲林子新提供診斷證明書，證明自己確實受傷。（圖／林子新提供）

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