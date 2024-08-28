温貞菱會哭又能徒手抓蟑螂　黃偉晉驚恐又佩服

記者葉文正／台北報導

八大電視新戲《妳是我的姐妹》主演温貞菱、李霈瑜(大霈)日前上八大綜合台《娛樂百分百》宣傳，節目進行「演技排行榜」遊戲時，兩人表現精湛的演技，尤其在詮釋中彈受傷橋段，原本僅需幾秒的表演，大霈即興發揮，演出超過10秒鐘還沒人喊停。

▲賴晏駒為了遊戲獲勝而「哭」到梨花帶雨。（圖／八大提供）

眼見眾人看得入迷，温貞菱急忙發問：「你們是不是要有人喊卡，不然她要演很久？」黃偉晉才回神，「我們看得太入戲，對不起！」輪到黃偉晉上場表現，沒料到緊盯著鏡頭的他，意外帥出新高度，温貞菱忍不住讚賞：「你為什麼那麼好看？哪有人中彈還那麼帥！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲温貞菱(左)與大霈。（圖／八大提供）



《娛樂百分百》為此設計以「請說出對姐姐/妹妹的真情告白」為題，讓大家發揮。温貞菱對著鏡頭只是說出一段話，立刻哽咽落淚，神演技看得黃偉晉驚呆，下一秒温貞菱隨即轉換情緒：「不小心就哭出來。」曾獲得金鐘迷你劇集女主角獎的她，實力派演技有目共睹，但這也讓接續上場的賴晏駒感到苦惱，為了遊戲獲勝只好跟著哭，最後壓軸的黃偉晉不禁崩潰表示：「你們不要再哭了。」

▲賴晏駒(左起)温貞菱與大霈跟黃偉晉PK。（圖／八大提供）



温貞菱、大霈合體為戲宣傳，呼應「姐妹」話題，聊起與家人私下相處模式，意外揭露反差的一面。私下兩人恰巧都是家中排行老么，大霈坦言自己屬於賴皮的妹妹，她說：「我在《妳是我的姐妹》中雖然飾演才貌雙全的姐姐，但在家裡我就是什麼都想辦法推給姊姊做的那種。」温貞菱則透露與親姊姊屬於互補類型，「我們兩人都有各自比較擅長的部份，像是我姊很怕蟑螂，所以遇到蟑螂都是我在抓，我還可以徒手抓…」賴晏駒立刻流露出崇拜的眼神，笑說：「徒手抓很加分。」黃偉晉卻是驚嚇說：「為什麼有人不怕蟑螂，我不懂。」