劉冠廷當爸後首露面受訪！　合作鄭秀文脫口：很愛妳的眉飛色舞

記者黃庠棻／台北報導

獲選為金馬影展閉幕片的《愛情城事》，由監製曾寶儀和製片人馬君慈領軍，邀請金獎導演群共同執導，齊聚台港星馬影帝后與金獎得主等實力派演員飆戲。今（28）日監製曾寶儀、張震、張榕容、劉冠廷、黃宣，出席首映平面訪問。

▲劉冠廷出席《愛情城事》首映記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

劉冠廷今（28）日出席《愛情城事》首映平面訪問，這是他在當爸之後第一次露面接受訪問，驕傲地表示「不會緊張」，但下一秒卻露出傻笑「太久沒有講話，腦袋有點轉不過來」，呆萌的反應瞬間笑翻在場所有人，不過強調這一次是出來宣傳電影「目前仍還未全面復工」。

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▲劉冠廷出席《愛情城事》首映記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，劉冠廷也談及跟鄭秀文合作的心情，他坦言到現在都還有種很夢幻的感覺，直呼「如果不是看到作品，會不相信自己跟她合作」，過程中頻頻露出迷弟笑容，他更表示自己一見到對方當下，就看到鄭秀文劇本寫了滿滿的筆記，心裡才真的浮現「我要跟巨星合作了」。

▲劉冠廷出席《愛情城事》首映記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

此外，鄭秀文先前曾透露非常欣賞劉冠廷的《陽光普照》，但劉冠廷因為見到偶像太過緊張，似乎忘了巨星的稱讚，被曾寶儀提醒才回想起來。而他被問到被鄭秀文稱讚的反應是如何時，則興奮說道「我回她『我很喜歡妳的〈眉飛色舞〉』」又讓眾人瞬間笑翻。

▲劉冠廷在《愛情城事》合作鄭秀文。（圖／華映娛樂提供）