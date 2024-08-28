阿沁認曾絕望到最底層！首揭《我們的愛》初戀血淚史

記者許逸群／台北報導

F.I.R.飛兒樂團的阿沁（黃漢青）今（28日）在社群網站分享，將把經典歌曲《我們的愛》的故事翻拍成電影《我們的愛：逝青春》，並有感地透露：「其實當時難過的不是因為被分手而失落，真正絕望的底層，而是，原來我的音樂夢，世界連最後一個人都不曾支持我呀。」

▲阿沁創作《我們的愛》的故事將被拍成電影。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

阿沁分享創作《我們的愛》的經歷，透露大學期間每個月只有不到3000元的生活費，但他為了音樂夢要買吉他設備，而開始了半工半讀生活。除了追夢，他當時跟初戀女友也逐漸地走到了最後，「初戀是一種人生不可逆，也不會遺忘的一段，有些人用文字紀錄，有些人用照片記憶。」而他，則是寫了一首歌。

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▲阿沁甫辦完《Remember Love記得愛 演唱會-台北站》。（圖／記者黃克翔攝）

他坦言，除了分手的失落，當時的音樂夢更是不曾受到肯定，「分手那天。在台北往回新莊輔大的中興橋，至今我都沒跟任何人說過，我其實在橋上站了很久，最終我沒有勇氣跳下去。」他最後邊流著淚騎車回宿舍，邊哭邊哼著寫下：「回憶裡想起模糊的小時候，雲朵漂浮在藍藍的天空。」

如今經過23年，他透露，有電影導演決定翻拍《我們的愛》的故事，他感性表示：「期待《我們的愛：逝青春》這部電影可以把1998-2004的回憶，透過電影劇情讓我們這些中年男子漢，重溫一場校園青春故事。」

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