二度演夫妻默契爆棚！李銘順遊戲慘輸「賣萌3連拍」天心看完尖叫

記者黃庠棻／台北報導

MyVideo跟播由周美玲執導的人性科幻劇集《Q18：量子預言》，講述量子科學家柯博士（李銘順飾）與其妻高明明（天心飾）為了重病兒（劉修甫飾）創造出量子AI「黑子（炎亞綸飾）與白子（石知田飾）」，但量子AI卻逐漸發展出人類情感。

▲炎亞綸、石知田飾演黑子與白子。（圖／MyVideo提供）

前兩集探討「永生」，李銘順與天心一同接受專訪，李銘順坦言自己不追求長壽，因為看著同年紀的人紛紛逝去，心境又跟不上年輕人，直呼「我覺得會很痛苦」。天心則假設未來世界工作都使用AI幫忙做，自己還能維持身體健康，不用擔心老化問題。

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李銘順進一步透露比起過著享樂生活，述說自我人生哲學，直言「我喜歡我的生活有起伏、有波折，那才是一個完整的生活。」讓天心在一旁打趣回應「他就是一個做工的人，很樂意做工！」

▲李銘順談及永生話題。（圖／MyVideo提供）

而李銘順與天心10年前在電視劇《親愛的，我愛上別人了》組家庭，在《Q18：量子預言》再度飾演夫妻，兩人當天受訪展現絕佳默契，不但心有靈犀穿到同品牌鞋子，你一言我一句相當有綜藝哏，天心笑說「我們完全演繹了量子糾纏！」

被問到夫妻對戲中印象最深刻的一場，天心回憶第三集李銘順牽著她的手深情告白我愛妳，但天心卻撫摸著老公回問「你說的是真話嗎？」老公告訴她想聽真話就把「永恆之戒」拿下來，但最後她沒有選擇這麼做「我覺得明明很可憐，看起來很堅強，但她其實是個不敢聽真話的女人。」

▲天心跟李銘順二度飾演夫妻。（圖／MyVideo提供）

專訪遊戲環節讓兩人比手畫腳猜劇中演員，李銘順拿起麥克風指著顏色，完全大犯規。倒是天心展現超強聯想力，做出「撒鹽哥」招牌動作，李銘順猜不出來她假裝暴怒「你不是有在做美食節目？」最後李銘順必須接受懲罰，天心要求他裝可愛三連拍。

▲天心跟李銘順二度飾演夫妻。（圖／MyVideo提供）

沒想到李銘順一派輕鬆，雙手一攤驕傲回「這我很厲害啊」接下來他嘟嘴比出下巴花朵、手掌打開的賣萌姿勢，還雙手交叉抱胸擺出「氣噗噗」的動作，更加碼「森77跺腳」，讓場外全都被李銘順逗笑成一團， 天心更是連三次尖叫「天啊！我的天啊！結果他沒事，倒是我們臉紅了！」兩人在劇中的夫妻火花讓人更加期待。