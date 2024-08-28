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串流收視週榜／《好搭檔》《私藏浪漫》夏季人氣王！3韓劇開播攻榜

記者陳芊秀／綜合報導

暑假即將結束，回顧今年夏天，台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》堪稱是台劇之光，韓劇則是張娜拉的《好搭檔》，目前人氣橫掃台灣4家平台，黑馬陸劇《秘藏浪漫》的收視排名緊追在《好搭檔》之後。而8月下旬有3部新韓劇攻榜。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

friDay影音／《Running man》重回冠軍

▲▼friDay影音收視週榜（8/19-5/25）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（8/19-5/25）。（圖／friDay影音提供）

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走紅多年的韓綜《Running man》相隔2個月重回平台收視排行第一。而新播出韓劇《法官大人》於8月12日在南韓開播，目前衝上平台收視第二，該劇翻拍以色列影集，描述2個父親的對決，一位是法官父親為兒子謀殺案拋棄信念，一位是財閥父親，同時也是犯罪組織的大老，為兒子復仇不惜代價。另一部新劇《DNA Lover》是愛情喜劇，由崔始源、鄭仁仙主演，描述戀愛失敗的基因女研究員，邂逅了婦產科醫師，兩人逐漸萌生愛苗的故事。

▲▼《法官大人》《DNA Lover》《凌晨兩點的灰姑娘》。（圖／翻攝自網路）

▲《法官大人》。（圖／翻攝自網路）

▲▼《法官大人》《DNA Lover》《凌晨兩點的灰姑娘》。（圖／翻攝自網路）

▲《DNA Lover》。（圖／翻攝自網路）

Hami Video／《聽海湧》奪冠

▲▼Hami Video收視週榜（8/19-5/25）。（圖／Hami Video提供）

《聽海湧》是公視的時代劇大作，全劇共5集，上線串流平台第二週衝上收視第一。而張娜拉主演的《好搭檔》居於平台收視第3名，加上劇集還在熱播中，收視勢力強勁。

iQIYI／《好搭檔》霸榜第3

▲▼iQIYI收視週榜（8/19-5/25）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（8/19-5/25）。（圖／iQIYI提供）

眾多熱播、新開播陸劇競爭中，《好搭檔》持續霸榜第3名，再次證明張娜拉戲劇在台灣觀眾心中的受歡迎程度，景甜、張凌赫《四海重明》持續霸榜第一，張譯、秦嵐主演的《九部的檢察官》以未成年犯罪為主題，寫實描述大陸社會現象，檀健次主演的新劇《四方館》上線首週排行第5名，後勢看漲。

KKTV／《私藏浪漫》熱門前10

▲▼KKTV收視週榜（8/19-5/25）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（8/19-5/25）。（圖／KKTV提供）

向來以播日本戲劇、動畫、綜藝為主的KKTV，今年夏季也出現陸劇《私藏浪漫》入榜，顯示在此平台也擁有一定的觀眾基礎。而宮藤官九郎《新宿野戰醫院》不但用幽默手法描述日本的社會黑暗面，更用喜劇揭開灑狗血身世之謎，成為平台夏季檔最受歡迎日劇。

LINE TV／《私藏浪漫》緊追《好搭檔》

▲▼LINE TV收視週榜（8/19-5/25）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（8/19-5/25）。（圖／LINE TV提供）

夏季最具人氣的韓劇《好搭檔》以及暑期黑馬《私藏浪漫》成為LINE TV的前兩名強作，且《好搭檔》停播期間，《私藏浪漫》曾登上收視第一。由於《私藏》熱播，魏哲鳴人氣直升，主演的舊作《賀先生的戀戀不忘》衝進熱門前10名。

MyVideo／《好搭檔》持續稱冠

▲▼MyVideo收視週榜（8/19-5/25）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（8/19-5/25）。（圖／MyVideo提供）

《好搭檔》本週在4家串流平台表現強勁，呈現出穩定的人氣，在MyVideo和LINE TV都是收視第一，在iQIYI、Hami Video穩居第3，可說是夏季熱度最強的韓劇。陸劇《秘藏浪漫》則是從第5名衝到第2名。而第10名是新播韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》，由申鉉彬、文相敏主演，描述職場秘密發展的姐弟戀，女主角卻發現年下男友財閥家兒子，為此決定斬斷情緣分手，不料年下男友竟風光回到公司，成為她的上司，而且決定挽回這段感情，故事有童話浪漫，也有引發觀眾共鳴的人生甘苦，開播後火速被韓劇迷列入追劇片單。

▲▼《法官大人》《DNA Lover》《凌晨兩點的灰姑娘》。（圖／翻攝自網路）

▲《凌晨兩點的灰姑娘》。（圖／翻攝自網路）

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