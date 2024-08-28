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李珠珢國中舊照流出　無辜清純小鹿眼！2處與現況有差異

李珠珢因三振舞爆紅，清純美顏也成為話題焦點。（翻攝IG@my._.chuuu）

圖文／鏡週刊

韓職啦啦隊「起亞虎」20歲人氣成員李珠珢（이주은）的「三振舞」風靡全網，隨著她明年可能加盟中職富邦啦啦隊「Fubon Angels」的消息傳出，話題性持續延燒。近日，她國中時期的青澀模樣曝光，與現在的舞台形象形成強烈對比，引發社群熱議。

一名自稱是李珠珢同學的網友近日在社群平台曝光李珠珢的國中畢業照，照片中的她皮膚雪白滑嫩，頂著空氣瀏海、綁著丸子頭，戴著白色花環，露出甜美的笑容，一雙無辜小鹿眼睛惹人憐愛。

李珠珢昔日同窗在網上公開她的國中舊照，小鹿眼清純照在網上瘋傳。（翻攝IG@my._.chuuu 、X@JOOHOLEE13）

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▲李珠珢昔日同窗在網上公開她的國中舊照，小鹿眼清純照在網上瘋傳。（圖／翻攝IG@my._.chuuu 、X@JOOHOLEE13）

網友認為李珠珢的五官從小就相當精緻，雖然與現在五官稍有些微差異，但只有雙眼皮變得更明顯，鼻頭有些微變化，從青澀青春照看出從小就是美人胚子，零瑕疵的清純美顏飄散仙氣。

原PO透露，李珠珢當年轉學過來後，很快就融入班級，並無不良傳聞。儘管原始貼文已被刪除，但李珠珢的青澀舊照依舊像病毒一樣在網路上瘋傳，成為熱議話題。


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