李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，從樂天跳槽至味全龍之後，親民形象深植人心。近日格外引起討論的是，她騎機車上路的時候，剛好被粉絲巧遇，眼尖網友看到她身上一配件、也就是遮陽擋風外套後都忍不住笑說：「根本台灣上班族女生必備！」

▲李多慧停紅燈被巧遇。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



畫面中，可以看到李多慧放下一頭及胸長髮，戴上粉紅色安全帽，沒有戴口罩的她，就算瀏海被吹亂了也不在意，發現有鏡頭在拍，她親切地轉頭比YA，露出甜美笑容。

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▲李多慧樂於挑戰新事物。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



李多慧穿著淺灰色遮陽擋風外套，搭配深灰色長褲，和一群騎士穿梭在車陣裡。事後發現私下騎機車的照片被曝光到社群網站後，她則轉發到自己的Instagram限時動態，並附上一個臉紅的表情符號說「你好」，反應相當可愛。

▲▼李多慧之前為了在台灣騎車上街，還特地回南韓考駕照。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



事實上，李多慧之前為了騎得更上手，常和工作夥伴一起去停車場等空曠處練習，還會觀看YouTube影片學習台灣的交通規則，希望有工作空檔的時候，能享受在路上奔馳的感覺。