直播同看粉絲破八千 《原子少年2》發珍奶慶功

記者葉文正／台北報導

於2022年爆發追星風潮的男團選秀節目《原子少年》於上週五開播第二季，首播討論度出現盛況，各大平台討論留言累積次數皆破百則，電視首播後，更是在官方YouTube平台展開超過一個半小時的直播，各團皆派出一位少年代表參與，最高吸引逾八千人在線觀看，首次直播就如此成功，少年們表示非常開心，宣布將擇日舉辦粉絲福利回饋活動，在公司門口發珍珠奶茶，親自分送給支持的粉絲，寵粉無極限。

▲陳彥旭直播可愛三連拍，吸引粉絲瘋狂截圖（圖∕踢帕娛樂）

本次直播由晨之星的伍承慶、小行星的陳彥旭、天狼星的洪暐、風行者的花花、克卜勒的東翰、鑽石星球的陳俊希一同主持，除了與粉絲一起同步觀賞節目舞台，直播期間少年們翻牌粉絲留言、重現首播經典場景，直播吸引許多粉絲抖內許願少年們才藝表演，擅長創作的伍承慶應粉絲要求，表演了大學時期的自創曲。

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▲少年分跟粉絲一起看直播。（圖∕踢帕娛樂）

還有粉絲敲碗東翰重現舞台經典的露腹肌場面，東翰也二話不說直接表演大秀腹肌；陳俊希則現場表演了自己在首播舞台的經典片段，展現優秀的vocal實力；而忙內陳彥旭則應粉絲要求對鏡頭可愛三連拍，讓粉絲截圖停不下來。直播期間笑聲不斷，氣氛非常歡樂，直播結束前，少年們也趁機宣傳與首播同步啟售的全新周邊，邀請粉絲一同get同款，還立flag表示，下次直播只要破萬的話就要加碼發雞排，邀請粉絲們務必持續鎖定《原子少年2》，一同見證新世代男團誕生之路！

▲《原子少年2》首播後隨即直播陪粉絲同看舞台，吸引逾八千人在線觀看。（圖∕踢帕娛樂）