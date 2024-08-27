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歐陽靖載兒外出「遭惡意逼車」！　無奈嘆：炫富又沒水準

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽靖今（27）日在社群發文分享，自己對最近一起逼車事件的反思，坦言在看到新聞後，感到非常憤怒和無奈，「這個世界上為什麼有這麼多『炫富的壞人』？（我相信他們的底子也沒多深，只是炫富又沒水準）。」同時也讓她聯想到過去在開車載兒子行經台南健康路時，也曾遇過惡意逼車。

▲歐陽靖（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲歐陽靖平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

歐陽靖描述當時的情況，表示她在察覺到前方車輛行駛異常後，選擇換道，但這行為卻惹怒了對方，對方駕駛的改裝車隨即蛇行逼近，並以極低的速度在路上與她耗時間。雖然行車記錄器全程拍下，但歐陽靖選擇不報警，因為她擔心報案後可能帶來的風險和後果，尤其是對方背景不明。她強調，自己無論遇到什麼狀況，都會保持冷靜，尤其是在載著孩子時，絕不會讓孩子感受到任何負面情緒。

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▲歐陽靖（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲歐陽靖平時會在社群分享對時事的看法。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

此外，歐陽靖提到，自己在童年時期因父親的一次行車糾紛而留下心理陰影，因此她對孩子的行車安全相當重視。她強調，即便在坐計程車時，她也會選擇有兒童汽座的車輛，並願意為此支付額外費用。最後，歐陽靖對於逼車行為和相關判決表達了深深的無奈，認為這樣的懲罰對於那些「炫富的壞人」，可能沒有足夠的威懾力，只能在心中默默祝福那些危險駕駛者：「開這麼快，小心不要自撞。」

【歐陽靖臉書全文】
前幾天看到一則新聞：BMW逼車害死5歲童！惡駕駛起底竟是企業前董座

受害駕駛是個單親媽媽，在國道上因超車發生糾紛，最後導致翻車嚴重車禍，她的五歲兒子坐在前座副駕（這真的不應該！！）⋯被拋飛車外傷重不治。

逼車BMW X6駕駛造逃，事後還試圖關說法官，現在被判刑3年2個月。

・・・

我也碰過惡意逼車，在台南健康路上。

看到前方車子開得很慢又有奇怪的搖晃感，載著新醬的我擔心對方是酒駕或有異樣，於是我慢慢地換車道，沒想到這刻意地換車道惹惱到對方⋯他立刻蛇行過來擋在前面一動也不動⋯

逼車是吧？我決定慢慢跟他耗！

我閃黃燈警示後車慢行，後車很生氣地按喇叭，還開窗對我比中指⋯（後車大哥這麼不爽要不要幫我報警？????）

但我還是不為所動，不加速也不換車道，繼續跟新醬聊天，不讓新醬因為察覺到有異狀而緊張。

逼車的駕駛以時速3公里在健康路、水交社路口耗了大約5分鐘，之後加速在南門路急轉彎飆走。

行車記錄器全拍到了，但我之後並沒有報警，因為對方開的是台我三輩子也買不起的頂級賓士改裝車，兄弟味濃厚，我不相信6,000元以上的罰金+吊照對方會痛癢，而他一定查的出來是誰報案。

・・・

開車載小孩時我一定會保持情緒穩定，無論遇上什麼突發狀況都不顯於色。

這是因為我童年的記憶⋯小時候爸爸開車載我出去時發生行車糾紛，老實說我真的不知道誰對誰錯？也不知道發生了什麼事？我只感受到爸爸極憤怒的負面情緒⋯

這使高敏的我從此之後再也無法安心坐車，一輩子都沒辦法。

我不想讓孩子跟我有一樣的PTSD，所以告誡自己：只要載著孩子，開車就要保持平和冷靜。

・・・

那則判決事件的媽媽當時車上只有一個安全座椅，僅給2歲女兒乘坐，女友人在後座幫忙照顧，坐副駕的5歲兒子因此喪命⋯受害媽媽發願，將募款讓弱勢幼童都有安全的坐車環境。

有時候會覺得無奈，這個世界上為什麼有這麼多『炫富的壞人』？（我相信他們的底子也沒多深，只是炫富又沒水準。）

事後有朋友建議我換車，因為我開的是平價小車，在南部的道路上容易被欺負，但對我來說換車並不是容易的事情。

・・・

3年2個月的刑期對造事老董來說夠重嗎？
這樣的判決對那些惡人能盡到喝止作用嗎？

可能不行。

當時那台逼我車的改裝賓士急轉彎呼嘯而過，我只能在心中祝福他：「開這麼快，小心不要自撞。」

除了無奈還是無奈⋯但好險我的孩子完全不知道媽媽經歷了這些，他在後座安全座椅上唱歌唱得好開心。

・・・

附圖是我們在坐長途計程車時（例如去機場），也會事先預定有兒童汽座的計程車，雖然要加一點錢，但這真的很重要。

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