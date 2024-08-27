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陳仙梅二度遭兒戳「眼球大破皮」！　曬自拍照曝傷勢：愛的代價

記者王靖淳／綜合報導

女星陳仙梅2014年結婚後育有2個兒子，平時會在社群記錄生活的她，今（27）日突然PO出自己左眼戴著眼罩的照片，透露半夜睡覺時遭到兒子Ryder戳傷眼睛，後來她去給醫生檢查後發現，眼球破一大塊皮。為此，陳仙梅坦言這兩天痛不欲生，同時也幽默自嘲：「愛的代價，媽媽離不開孩子的下場。」

 ▲陳仙梅。（圖／翻攝自Facebook／陳仙梅）

▲陳仙梅PO出眼睛包紗布的照片。（圖／翻攝自Facebook／陳仙梅）

陳仙梅表示，在半夜上廁所回床上時，因為兒子想要抱著她睡覺，結果不小心將手摟向她的眼球，導致眼球受傷，同時也透露，這已經不是第一次發生這樣的事情，兩年前她也曾因類似的情況受傷。陳仙梅描述這次受傷的情況相當嚴重，她提到，醫生診斷她的眼球破了一大塊皮，這兩天痛得幾乎無法忍受，不得不依賴止痛藥來緩解刺痛。她形容自己的眼睛腫脹得像割失敗的雙眼皮，並戲稱這是「愛的代價」。

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▲陳仙梅。（圖／翻攝自Facebook／陳仙梅）

▲陳仙梅平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／陳仙梅）

陳仙梅坦言，雖然兩個兒子都已經上了小學，但她依然選擇陪睡，因為她知道再過幾年，孩子可能就不再需要媽媽的陪伴了。她表示會珍惜和孩子相處的最後時光，儘管這意味著要忍受一些「小意外」。最後，陳仙梅打趣透露，老公一直抱怨「把我老婆還給我」，讓她忍不住笑了出來。貼文曝光後，湧入不少人關心她，紛紛寫下「保重」、「多休息」、「辛苦了」的留言，祝福她早日康復。

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陳仙梅, 八點檔, 本土劇, 鄉土劇

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