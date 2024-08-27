184cm台韓混血男星是慶熙大學霸！　出道前「被JYP相中」結果GG

記者黃庠棻／台北報導

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，由新一代亮眼新星詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演，今（27）日主演群加上張睿家、阮氏翠恆、胡瑋杰等人出席媒體聯訪。其中，金東昱是劇組裡年紀最小的演員，台韓混血的他目前還在韓國念大學。

▲《讓我看見你是誰》金東昱（左上）是台韓混血。（圖／CATCHPLAY提供）

金東昱是《讓我看見你是誰》劇組中年紀最小的演員，21歲的他目前正在韓國就讀慶熙大學經濟系，這是他第一次挑戰演戲，本以為會有「輩份之分」，所幸劇組所有人都相當親切，尤其演戲前輩詹懷雲都會給他許多建議，讓他印象相當深刻。

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▲金東昱目前就讀南韓慶熙大學。（圖／翻攝自Instagram／kdwook）

不僅如此，金東昱有著帥氣外型跟184公分高挑身材，透露國中時期曾有被JYP娛樂相中，邀請他到公司訓練，而他也表示在兩天內努力練習了唱歌和跳舞，只是好像「資質不夠」，後續就沒有下文了。

▲金東昱國中時曾被JYP相中。（圖／翻攝自Instagram／kdwook）

此外，《讓我看見你是誰》拍完2年多，所有演員的感情都維繫得很緊密，金東昱透露雷嘉汭、鄭宇恩曾到南韓探望正在讀大學的他，戲外都是好朋友。被問到大學同學是否知道他是演員時，他則害羞地表示「應該不知道」相當低調。