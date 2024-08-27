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張艾嘉在蘇美島餐廳曝光　預算近億出道50年首獻廚藝

記者葉文正／台北報導

全球第一檔CJ ENM官方授權《尹食堂》海外版-《艾嘉食堂》，由「小姐不熙娣」製作人B2領軍、全才影人張艾嘉重磅加盟、韓國綜藝鬼才羅暎錫PD跨海火力支援，今日正式宣布將於10/5在三立都會台週六晚上八點首播、Netflix（亞洲地區）週六晚上十點、華視主頻隔週六晚上八點播出。
▲張艾嘉的餐廳首度曝光。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲張艾嘉的餐廳首度曝光。（圖／泰坦星文創影視提供）
由尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊主演的實境真人秀節目《尹食堂》在 tvN 播出了兩季，取得了極高的收視率，並獲得一致好評。台版《艾嘉食堂》由泰坦星文創影視打造，跳脫傳統綜藝節目，以全新國際思維製作。在泰國蘇梅島打造一間快閃餐廳，由張艾嘉領軍並化身為大廚，將美味的中式料理推廣至全世界。
▲張艾嘉的餐廳首度曝光。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲張艾嘉挑戰開餐廳。（圖／泰坦星文創影視提供）
製作人B2從2020年底開始籌備，至今花費近四年的時間、台幣近億元預算、動員超過180位工作人員、使用約150台攝影機才將作品完成。期間因受到疫情影響，無法與韓方團隊面對面交流，但雙方仍努力透過線上溝通完成簽約授權。

▲張艾嘉的餐廳首度曝光。（圖／泰坦星文創影視提供）

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▲餐廳外觀非常美又舒服。（圖／泰坦星文創影視提供）

《尹食堂》製作人羅暎錫PD也親自參與會議，除了確認台版企劃執行方式以外，也將韓版拍攝經驗大方分享。其中影響節目製作最大的部分在於：「羅PD堅持藝人需全程獨立完成」，這也讓台版製作團隊多花好幾個月時間說服藝人：全程零梳化造型師，全程獨立完成採買、烹煮、營業，完全不設定、不造假，讓鏡頭百分之百紀錄下最真實的樣貌。而羅PD在看完完成作品之後，也給予高度評價，表達希望未來能有更多交流及合作機會！
▲張艾嘉的餐廳首度曝光。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲B2(左)與羅PD。（圖／泰坦星文創影視提供）
為了推廣中式料理到世界，製作團隊特意選擇較少華人到來的蘇梅島作為拍攝地。因為餐廳的選址在一片沙灘上，為了符合當地建築法規，以及申請餐廳的營業執照，又讓製作團隊煞費苦心，整整花費了半年的時間才完成。但在拍攝過程中獲得當地用餐民眾評價：「正好是泰國人喜歡的風格」、「這裡真的好舒服」、「餐廳真的太漂亮了」，一切的努力都非常值得。

而談到節目首位曝光的出演藝人「張艾嘉」，才華洋溢的她，集演員、編劇、導演、製作人和歌手各種角色於一身，出道超過50年、拍攝超過100部電影作品、甚至發行過9張完整音樂專輯，卻從未參演過實境綜藝節目，令人相當好奇她決定出演的原因。製作人B2表示:「張姐是最具有代表性的華語女演員，對於料理又非常的厲害，她是當時我們的唯一選擇！」甚至有想過張姐不同意演出的話，就要先暫緩計劃。令人慶幸的是張艾嘉並沒有讓製作團隊花費太多時間說服，「因為她喜歡做菜，也一直幻想自己開一家餐廳！她對於內容很有興趣 ，主要只是對於能不能突破，討論的非常久，就是對於菜色還有如何讓外國人喜歡吃的內容上一直做討論，最後她才答應。」

目前「艾嘉食堂」已開設好官方社群網站，包含Facebook、Instagram 、YouTube、Threads，將在10/5節目首播前逐步公開其他關於節目的大小事，歡迎粉絲朋友們一起追蹤，不要錯過「艾嘉食堂」的任何最新消息！

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張艾嘉, Ｂ２, 實境節目, 金馬影后, 艾嘉食堂

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