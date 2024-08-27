新女團MEOVV第一位成員公開　德韓混血最美童模被封「小Jennie」

文／妞新聞

4代女團接招？2024年KPOP圈關注度最高的新生代女團出道倒數ing！！！從BIGBANG的〈FANTASTIC BABY〉、2NE1的〈FIRE〉到BLACKPINK的〈WHISTLE〉、〈Boombayah〉、〈Playing with Fire〉，只要出手就是神曲保證、被稱作YG娛樂金牌製作人封神的「Teddy」，一手打造的女子偶像組合終於面世啦！

MEOVV未出道就爆熱議

網讚：「比YG還YG的女團」

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▲新女團「MEOVV」。（圖／naver）

Teddy在離開老東家YG娛樂、2016年創立獨立廠牌「THE BLACK LABEL」，旗下擁有Zion.T、全昭彌SOMI、太陽、BLACKPINK成員Rosé等大咖藝人，新女團命名為「MEOVV（미야오）」，出道時間預計在9月、人數尚未公開，其實早在去年就全網流傳「團員名單小道」，釋出的團體照還被部分網友追捧是比「BABYMONSTER更YG的女團！」。

首位正式成員公開

最美童模小Jennie登場

▲MEOVV的第一位成員為德韓混血的Ella。（圖／Youtube／THEBLACKLABEL，下同）

THE BLACK LABEL終於在近期突擊公開MEOVV的第一位成員，而且是熟面孔，德韓混血的「Ella Gross」！在出道概念影片中，Ella頂了慵懶澎澎大捲髮、以運動風外套混搭紗裙入鏡，又甜又帥的衝突美感超吸睛，她在後半段更秒切換造型，梳起頭髮俐落又時髦，搭配逆天混血神顏果然讓全網暴動啦！

2008年出生、今年才15歲的Ella Gross，早就在全球擁有高知名度，2歲於模特兒圈初亮相，曾為H&M、GAP、ZARA、Tommy Hilfiger、FENDI等品牌拍攝過廣告，立體混血五官、精緻巴掌臉蛋，加上兼具東方、西洋迷人魅力的獨特氛圍，讓她受封最美童模，也因為神似前輩Jennie，有「小Jennie」的封號。

▲Ella Gross有「小Jennie」的封號。（圖／IG@izitmag_）



Ella Gross才10歲就被簽入公司後在為女團出道準備的同時，她也拍攝新世界免稅店廣告、擔綱演同公司師兄Zion.T的MV模特兒，還沒正式出道個人IG就有破400萬粉絲，她與BLACKPINK私下也有好交情，網友挖出多張合影舊照，紛紛大讚：「新一代神顏來了！」、「長得好時髦，各大精品正在擬定合約了！」、「那個氛圍太逆天～」（期待公開其他成員～）。

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