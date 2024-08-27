東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星東出昌大宣布再婚！他2020年爆出已婚出軌女星唐田英里佳（出軌時女星未成年），同年與演員妻子渡邊杏離婚，與前妻的3個孩子由女方撫養，形象重創被叫「渣夫」一度工作全無，到深山過野人生活，沒想到因此再獲大眾關注，並接演電影逐步復出，如今與交往中的對象松本花林再婚，妻子也已經懷孕。

▲東出昌大宣布再婚！新婚妻（左）已經懷孕。（圖／翻攝自日網）

東出昌大透過連載專欄宣布再婚。他與另一半在2年前在工作現場相識，妻子愛上山林的生活，並且將戶籍遷到此處，兩人並未外傳同居，而是住在不同的房子。而他因為愛犬經常需要女方照顧，兩人互動越來越多，也因此萌生愛情，並開始交往，「然後在今年夏天，得知她有了孩子，預計在明年春天，我們將成為孩子的父親和母親，同時成為夫妻」。

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而東出昌大坦言自己人生犯了許多錯誤，但這一次希望可以好好珍惜妻子與孩子，因此請求外界不要採訪他的妻子，「找我的話沒有問題」。

東出昌大的山林狩獵生活，吸引全日本觀眾關注，人氣因此復活。他年初曾分享野人生活多了3位女星相伴，分別是27歲的烏森Mado、29歲的齋藤那莉，以及24歲的松本花林。而他結婚的對象是其中一位松本花林。