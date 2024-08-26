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《聽海湧》結局倒數！　「小蔡永森」朱宥丞絕望眼神逼哭劇迷

記者黃庠棻／台北報導

台劇《聽海湧》播出第二週後口碑持續掀起激讚浪潮，尤其是在《俗女養成記》飾演「小蔡永森」的朱宥丞，拍攝本片時年僅13歲，卻在劇中透過眼神的轉變，從原本的天真無邪，為了生存和自立只能變得強悍銳利，讓觀眾感受到角色在戰俘營中的逐步轉變，尤其是第四集最後一場戲，讓劇迷淚崩直呼「我不行了！」、「哭到眼睛乾。」

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》朱宥丞表現亮眼。（圖／公視提供）

《聽海湧》三大虐點讓觀眾十分心痛，除了連俞涵為偷食物遭受暴行、朱宥丞的海邊臨別，第三點則是向來兄弟情深的吳翰林和黃冠智，首度產生嚴重衝突。朱宥丞從童星蛻變，飾演臺籍戰俘監視員三兄弟的小弟「德仔」，此次演出對他來說是一大挑戰，因為是他從未曾深入理解的一段歷史，更不可能體驗過參與戰爭的經歷，他提到最難的一場戲，正是最後在法庭被判死刑的場景，說道「我一直在想像一個人絕望的心情，一個人在知道自己被判死刑時的震驚和不甘。」

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▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》朱宥丞表現亮眼。（圖／公視提供）

劇中，吳翰林想盡辦法偷換糧食，以幫助連俞涵母子，被大哥黃冠智發現後直指他的行為是「通敵」，遭到哥哥痛罵「說什麼我們要一起回去，你以為你還有那個性命可以回去。」但吳翰林認為即使是面對敵人，也不能罔顧弱小性命，兩人因截然不同的立場而產生嫌隙。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲吳翰林跟黃冠智產生衝突。（圖／公視提供）

吳翰林談及這場戲，他表示一開始是想幫助領事太太母子，看見這對母子的一抹微笑，對角色來說彷彿在艱困的戰地中與知己相遇，但隨著松野高志飾演的竹崎長官衝進來痛毆，接著又引發兄弟兩人衝突，他形容「彷彿從天堂掉到地獄」，認為這場戲的難度極高，直呼「一連串下來內心三溫暖、還被打到地上一直吃土，在身心不同層面上都是挑戰。」

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》朱宥丞表現亮眼。（圖／公視提供）

連俞涵在播出前，開啟直播與網友互動，一番話讓許多人感動不已，她表示雖然許多人覺得與歷史相關的時代戲集太沈重，但她認為「身為臺灣人就是一種修行」，直言「臺灣曾經是福爾摩沙、一個美麗島嶼，希望我們能用小孩子一樣的清澈的心去看我們的歷史。」她相信臺灣人現在可以自由的創作、自由把這些事情說出來，正是要感謝臺灣豐富的歷史。

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聽海湧, 吳翰林, 黃冠智, 朱宥丞

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