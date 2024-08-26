李多慧手寫卡片「全用繁體中文」！親筆字跡曝光　籃籃收信感動PO網

記者田暐瑋／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊長籃籃與李多慧過去被瞎傳不合，兩人事後合體展現好交情，近日籃籃PO出收到李多慧親筆手寫的生日卡片，且全部都用繁體中文手寫，讓她相當感動。

籃籃透露7月生日時收到了李多慧的手寫卡片，由於李多慧是外國人，手寫繁體中文頗為不易，字跡雖有些童稚，卻讓這份生日禮物更顯心意，李多慧寫道：「TO籃籃公主，寶貝，生日快樂！能遇見你這樣的朋友，我真的很幸福。我們以後也要一直在一起，永遠幸福。你是個好人，無論在哪裡都會閃耀。很多話想說，但没有空間了，完蛋了。愛你！」

▲籃籃曬出李多慧手寫信。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）

[廣告]請繼續往下閱讀...

籃籃在社交媒體上分享了這張卡片，直呼超感動，也讓李多慧生澀卻不失可愛的字跡引發討論。事實上，兩人過去一度被瞎傳不合，但她用實際行動破除傳言，大讚李多慧「永遠都用十二萬分的力量感染周圍的人，明明比她大，卻時常被照顧著」，更貼出臉貼臉、一起鬥雞眼的多張逗趣合照，坦言自己很喜歡李多慧，讚賞對方的好個性總是可以溫暖身邊的人。

▲籃籃曬出李多慧手寫信。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）

不只如此，籃籃近日更被惡意爆料與其他樂天女孩鬧翻，雙面人等傳聞，她事後受訪忍不住哽咽，坦言很難過；對於之前被爆出女孩們被欠薪，她表示，之前女孩們向球團反應的事項，球團也都聽到了，最近球團步入軌道，大家都按時拿到薪資，「因為我們今年有很多調動，所以在銜接上、業務流程上真的是有一點繁瑣，不管女孩跟行政，都有很大的調動。」