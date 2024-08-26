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畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》自2016年在《週刊少年Jump》開始連載，至2020年5月18日完結，推出動畫版後在全球掀起旋風，而漫畫家吾峠呼世晴一直相當神秘，在《鬼滅》完結後便再無消息，更傳出引退回老家，而26日由她繪製的新圖公開，再度引發關注。

▲▼《鬼滅之刃》漫畫作者吾峠呼世晴新圖公開。（圖／翻攝自X）

▲《鬼滅之刃》轟動全球，漫畫作者吾峠呼世晴相當神秘低調，2020年連載結束後，沒有推出新作。（圖／翻攝自X）

《鬼滅之刃》被改編登上傳統藝術《能 狂言 鬼滅之刃》，2022年展開公演後大獲好評，緊接著要推出續集《能 狂言 鬼滅之刃─繼─》，12月25日至29日在東京的觀世能樂堂演出。而官方發表主視覺海報，是由原作漫畫家吾峠呼世晴親繪的「煉獄杏壽郎」，身穿象徵炎柱的和服，袖口有火焰的紋路，文案寫著「人也是鬼，鬼也是人」、「延續的情感與不可斷的羈絆」。

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▲▼《鬼滅之刃》漫畫作者吾峠呼世晴新圖公開。（圖／翻攝自X）

▲吾峠呼世晴為能劇《能 狂言 『鬼滅之刃』─繼─》繪製主視覺圖，以煉獄杏壽郎為主題。（圖／翻攝自X）

而藝術表演的幕後導演是狂言師野村萬齋，他這次將飾演「煉獄杏壽郎」、「堕姫」、「鬼舞辻無慘」等3個角色，繼前次上演鬼殺隊竈門炭治郎的誕生和鬼的悲哀，續集將聚焦在與鬼對抗的柱的生存方式。

日網則注意到主視覺海報是由吾峠呼世晴繪製。她被動漫迷暱稱「鱷魚老師」，在2020年漫畫連載結束後，曾傳出因家裡因素，無法長久在東京從事漫畫家工作，連載結束後回到老家，但是傳言並未證實。雖然《鬼滅》相關特展、動畫風靡全球，她則是相當低調，繼2022年後，再度為能劇繪製主視覺圖，日網紛紛留言「真的好久沒畫畫了。看到您還在真是太好了，這是最值得慶祝的事情」、「上次的能劇也有畫，希望劇場版特典也能請鱷魚老師繪圖」、「吾峠呼世晴的畫就是好」、「微妙的就是得知吾峠呼世晴老師還能夠工作而且好好的就很開心」、「吾峠呼世晴畫的煉獄大哥最棒了」。

▲▼《鬼滅之刃》漫畫作者吾峠呼世晴新圖公開。（圖／翻攝自X）

▲吾峠呼世晴之前也為能劇版《鬼滅之刃》繪製主視覺圖，炎柱版是續集。（圖／翻攝自X）

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