唱一半「3架飛機經過」　老王樂隊傻眼：跟松山機場講好的？

記者許逸群／台北報導

人氣相當高的「老王樂隊」昨（25日）現身2024 Park Park Carnival 叭叭嘉年華演出。他們一登台便帶來氛圍感滿滿的〈他們在鐵皮屋頂上奔跑〉，全場樂迷立刻一同應和，也首唱了尚未發表的新歌〈記憶紊亂〉，讓眾多樂迷大呼賺到了！

▲老王樂隊在Park Park Carnival叭叭嘉年華演出。（圖／街聲StreetVoice提供）

有趣的是，演唱過程中，團員不時會因為頭頂上呼嘯而過的飛機而感嘆，主唱立長感性地說：「人生總會有這種魔幻的時刻。」而在演唱〈我還年輕 我還年輕〉的時候，剛好3架飛機都在間奏尾奏時飛過，完全沒有影響到人聲，貝斯手潔民還忍不住問立長：「你是有跟松山機場講好是不是？怎麼那麼剛好？」

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▲壓軸演出的「傷心欲絕」人氣相當高。（圖／街聲StreetVoice提供）

五月剛結束巡演的「傷心欲絕」作為叭叭舞台演出最後一組，彩排時台下便已站滿上千人，主唱許正泰表示：「觀眾的能量是比這個舞台大非常多的。」第二次登上叭叭舞台，團員們都覺得人潮更多更熱鬧，吉他手官靖剛表示：「我連續兩天都有來，感覺這裡保留了很原始的東西，會讓人想起從前。」

許正泰補充：「這裡有很多人做著不一樣的事，氣氛是很有機、很有趣的，不止是看表演而己，會讓人心情變好，很放鬆。」他們以節奏明快的旋律及簡單直白的歌詞擄獲許多樂迷的心，一連演唱近10首歌，帶領上千樂迷一起搖滾，同時，他們也宣佈了今年底前會推出一張全新作品。