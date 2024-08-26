《原子》呂植宇被誘甜喊「老婆」　全場粉絲暴動了

記者許逸群／台北報導

從《原子少年》出道的LCY呂植宇，日前舉辦〈Dance with Me〉數位單曲發售紀念握手會。面對出道後首次與粉絲的近距離接觸，呂植宇坦言：「非常緊張，但不擔心冷場，想和支持的粉絲好好說話。」他當天超級寵粉開放現場點歌、點舞，大秀即興唱歌實力。

▲《原子少年》呂植宇舉辦數位單曲發售紀念握手會。（圖／So-net提供）

除了表演新歌〈Dance with Me〉，寵粉的呂植宇也開放讓粉絲事前點歌。當被點到台語歌曲〈心花開〉時，讓不諳台語的他全程開啟求救模式，請粉絲加碼擔任一對一台語小老師！而到了點舞環節，植宇也應粉絲要求Cover女團babyMINT薄荷水晶的〈Hellokittybalahcurri hellokitty美味しい〉。

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▲呂植宇出道後首次與粉絲的近距離接觸。（圖／So-net提供）



在握手環節當中，呂植宇和粉絲大玩互動小遊戲，無論是可愛的貓耳髮箍還是超萌墨鏡，他都拍好拍滿。他笑說，原本不懂為什麼現場粉絲都會問他這個問題：「老婆、女兒、媽媽，這三個人當中的誰跟自己沒有血緣關係？」直到自己回答「老婆」後看到粉絲反應才明白，「原來大家都想讓我喊老婆。」

此外，呼應〈Dance with Me〉的歌名，呂植宇親自做清場的一對一教學舞蹈並拍下珍貴的影片。過程中，近距離接觸讓粉絲超害羞一度跳不下去，還好最終順利完成舞蹈挑戰！握手會上植宇除了感性向粉絲道謝：「謝謝大家特地來看我，希望之後也能常常跟大家見面！」