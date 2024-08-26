蕭敬騰10月回台辦世紀婚禮！「選結婚1周年宴客」　友證實：收到邀約

圖文／鏡週刊

蕭敬騰與經紀人老婆Summer林有慧登記結婚10個月，有別於婚前的低調，婚後的兩人頻頻大方放閃，近期傳出他們將於結婚一週年前夕，也就是10月13日，在台北大直萬豪酒店舉辦盛大的婚宴，邀請至親好友同樂，見證他們的幸福。

隨著蕭敬騰和經紀人Summer的婚姻將步向一週年，雖然他們表示彼此的日常一如三餐四季，並無特別之處，但近期雙方的友人透露，夫妻倆也有了舉辦婚宴的計畫，有友人收到Summer簡訊，詢問「10月13日是否有空參加蕭敬騰與林有慧的婚宴？」兩人決定舉辦婚宴，就是想辦一場熱鬧的婚禮，與大家同樂。

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▲蕭敬騰在廣州演唱會上，看到兩對情侶下跪求婚的景況，感動到哭得稀里嘩啦。（翻攝自微博）

附上大鑽戒 催淚求婚

去年6月27日，林有慧50歲生日當天，蕭敬騰密謀舉辦了求婚派對，在友人羅志祥、周杰倫夫妻的見證下，蕭敬騰拿出13.33克拉的鑽戒，哽咽對Summer說：「這16年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友，最親的家人，都沒有聽過我們一句證實。現在開始，我要讓全世界知道，mama妳從來就不是一個人，我要替妳分擔妳的辛苦，希望這一天沒有讓妳等太久。」

蕭敬騰發自內心的一段話，當場讓兩人眼眶泛淚。且老蕭準備的求婚鑽戒也暗藏密碼，333在意義上為無限並且永除不盡，象徵一生愛你，生生不息。兩人也在去年10月19日公證結婚。

▲蕭敬騰與老婆Summer計畫在台北大直萬豪酒店盛大辦婚宴。

而蕭敬騰婚後成了寵妻狂魔，例如今年6月27日，是他求婚1週年，也是Summer的51歲生日，忙於音樂劇《胭脂扣》演出的蕭敬騰，事先祕密籌劃1個月，包下大陸杭州鬧區的6塊大型螢幕，於12點準時祝Summer生日快樂。

螢幕上的字幕為：「6月是夏天，夏天是summer ，Summer是林有慧，林有慧是阿豬瓜，阿豬瓜今天生日，我要跟她說：妳永遠是我的阿豬瓜，我們永遠『卡彡』（抱很緊）在一起，生日快樂，妳永遠的愛寶。」大手筆寵妻，讓Summer笑開懷。

▲蕭敬騰事先祕密籌劃一個月，包下杭州鬧區的大型螢幕，祝Summer生日快樂，連對老婆「阿豬瓜」的暱稱也曝光。（翻攝自蕭敬騰IG）

19歲痴情 姐姐遲疑

原本外界並不看好這段相差14歲的姐弟戀，但結婚後，兩人的戀情一夕之間成了美麗的愛情故事，蕭敬騰曾在一段訪問中透露，19歲時即對Summer一見鍾情，但當時Summer擔心他只是一時衝動，建議他再接觸更多的人；但對蕭敬騰而言，年齡並不是問題或考慮因素，且Summer私下個性幼稚可愛，同時也成熟認真，蕭敬騰說：「我只有怪她『妳為什麼要這麼早出生？妳等我會不會等太久？』」現在成為夫妻，讓他覺得非常完整和踏實。

▲蕭敬騰婚後全新個人巡演「野生」，已於日前展開。（翻攝自蕭敬騰微博）

或許是自己的感情之路一路走來都低調，蕭敬騰日前在廣州演唱會上，看到兩對情侶下跪求婚的景況，在台上感動到哭得稀里嘩啦，邊哭邊唱，情緒激動到音準都偏了，不過他毫不在意，也讓歌迷看到蕭敬騰感性的一面。



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