英女星收養狗「護照被咬壞」氣炸！　怒退養喊：牠毀了我生活

記者劉宛欣／綜合報導

英國女歌手莉莉艾倫（Lily Allen）近日在Podcast節目上分享了一段不太愉快的經歷，她與丈夫大衛哈伯（David Harbour）在新冠疫情期間收養了一隻狗，卻因狗的行為問題，最終不得不將它退回收養中心。艾倫無奈透露，狗在她家中引發了一連串的麻煩，其中最嚴重的就是咬壞了她和兩個女兒的護照，讓她花了非常多心力、金錢才解決，這也成了壓倒駱駝的最後一根稻草。

▲莉莉艾倫透露曾把狗退養的經歷。（圖／翻攝自Lily Allen臉書）

莉莉艾倫近日登上Podcast節目《想念我嗎》，主持人提到自己正在考慮收養狗狗，她隨後分享自己的經歷，透露在疫情時跟與老公一起收養了一隻狗，沒想到狗卻在家中頻頻闖禍，最嚴重的是咬壞了她與女兒的護照、簽證。由於正值疫情期間，重新辦理這些重要文件變得格外困難和耗時，導致女兒們無法按計劃回英國與生父團聚。她形容這段經歷為「一場噩夢」，氣得覺得狗毀了她的生活。

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▲莉莉艾倫的狗把母女三人的護照咬壞。（圖／翻攝自Lily Allen臉書）

儘管莉莉艾倫和丈夫都盡力想要訓練和照顧這隻狗狗，但最終還是無法解決這些問題。她坦言，狗狗行為不良，最後咬壞護照的事件成為她決定將狗送回收養中心的關鍵，是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。她有感而發表示，有時候即使付出再多努力，也未必能達到理想的結果。