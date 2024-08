英女星收養狗「護照被咬壞」氣炸！　怒退養喊：牠毀了我生活

記者劉宛欣/綜合報導

英國女歌手莉莉艾倫(Lily Allen)近日在Podcast節目上分享了一段不太愉快的經歷,她與丈夫大衛哈伯(David Harbour)在新冠疫情期間收養了一隻狗,卻因狗的行為問題,最終不得不將它退回收養中心。艾倫無奈透露,狗在她家中引發了一連串的麻煩,其中最嚴重的就是咬壞了她和兩個女兒的護照,讓她花了非常多心力、金錢才解決,這也成了壓倒駱駝的最後一根稻草。

▲莉莉艾倫透露曾把狗退養的經歷。(圖/翻攝自Lily Allen臉書)

莉莉艾倫近日登上Podcast節目《想念我嗎》,主持人提到自己正在考慮收養狗狗,她隨後分享自己的經歷,透露在疫情時跟與老公一起收養了一隻狗,沒想到狗卻在家中頻頻闖禍,最嚴重的是咬壞了她與女兒的護照、簽證。由於正值疫情期間,重新辦理這些重要文件變得格外困難和耗時,導致女兒們無法按計劃回英國與生父團聚。她形容這段經歷為「一場噩夢」,氣得覺得狗毀了她的生活。

▲莉莉艾倫的狗把母女三人的護照咬壞。(圖/翻攝自Lily Allen臉書)

儘管莉莉艾倫和丈夫都盡力想要訓練和照顧這隻狗狗,但最終還是無法解決這些問題。她坦言,狗狗行為不良,最後咬壞護照的事件成為她決定將狗送回收養中心的關鍵,是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。她有感而發表示,有時候即使付出再多努力,也未必能達到理想的結果。

