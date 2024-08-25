導演白羊出席桃影首映　揭電影《降溫告急》拍攝「挑戰淨零」

記者許逸群／台北報導

因應氣候變遷，桃園電影節選進三部環保紀錄短片作放映，其中包括曾獲休士頓國際影展金獎的《造光方程式》、以哲學觀點重新解讀桃園治水的《台灣水台灣味》，以及由交通部中央氣象署拍攝的喜劇仿紀錄片《降溫告急》。其中，《降溫告急》導演白羊（胡皓翔）預計27日將出席桃園電影節映後座談。

▲《降溫告急》演員木木、蕃薯與導演白羊。（圖／海鵬影業提供）

導演白羊正忙於整理《降溫告急》片中訪問氣象學家鄭明典、水利工程學者李鴻源以及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等名人完整受訪影片，計畫將之上架網路，吸引並影響更多人關注永續環境議題。而這部妙趣橫生的仿紀錄片《降溫告急》，也將計畫於九月開學後接受各學校預約教學欣賞。

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▲《降溫告急》導演白羊。（圖／海鵬影業提供）

充滿喜感的仿紀錄片《降溫告急》，不僅邀請《大稻埕》男星蕃薯（劉國劭）與《做工的人》女星木木（林葦妮）聯合主演，導演白羊和電影監製姚經玉也下海演出。更令人感動的是，該片是全台率先挑戰「淨零」拍片的劇組，不僅拍攝期間餐餐素食，每個人還都自備環保餐具及杯子，以身作則響應環保。

導演白羊是山楂果影像製作創始人，擁有多元豐富的影像創作經驗，曾是金穗獎最年輕獲獎者，更曾受導演李安與李崗「推手計畫」網羅。白羊表示，他在深入瞭解氣候變遷議題後，「我們是氣候變遷有感的第一代，也是還能做點什麼的最後一代。」