快訊／高爾宣首登犀利趴出事了！　跳下欄杆「右手當場脫臼」

記者蔡琛儀／台北報導

超犀利趴今（25日）在台北小巨蛋舉辦，「嘻哈男神」高爾宣這回是首度參戰，唱到最後一首歌〈Without you〉時，他嗨到直接深入觀眾席開唱，還踩在欄杆上，讓全場瞬間暴動，沒想到他跳下欄杆回到舞台，突然說：「等我一下，我脫臼了。」原來是他又唱到右肩脫臼，他也迅速在台上把脫臼的右肩喬回去，虛驚一場。而他過去就有演出時右手脫臼的狀況，經紀人表示，目前已經沒事。

▲高爾宣在犀利趴唱太嗨，導致手臂脫臼。（圖／記者蔡琛儀攝）

高爾宣今天現身唱完開場，就笑說：「早安大家，一早聽這個會不會很吵？」打趣說：「接下來還有一首會很吵的歌，可能請長輩再通融我一下，最後一首了好不好。」聽到台下一直有人叫他脫衣服，好奇問：「為什麼你們最近...你們也會叫別人脫嗎？好，那公平，我等等會脫。」果然他也兌現諾言，真的把外套脫掉，露出精壯的手臂。

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▲▼高爾宣首度登上超犀利趴。（圖／記者李毓康攝）

高爾宣今天帶來12首歌曲、45分鐘的演出，接連演唱〈Everybody Bounce〉、〈Benz Booty〉、〈Good Evening〉、〈Circles〉歌曲，還帶來好友PIZZALI、王ADEN擔任嘉賓合唱〈狠操俱樂部〉、〈混在一起〉，最後再獻唱經典夯歌〈最後一次〉、〈Why you gonna lie〉、〈Without you〉，他也預告海外巡迴後年底在台灣開演唱會了，敬請歌迷期待。